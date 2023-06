Ghostbusters Afterlife Fortsetzung bekommt schauriges Poster

Der 8. Juni 1984 war ein wirklich wichtiger Tag für die Popkultur, als sich drei mutige Parapsychologie-Professoren (und später auch Winston Zeddemore) zusammenschlossen, um Ghostbusters zu gründen und New York vor Gozer dem Gozerianer zu retten.

In den letzten Jahren wurde dieser daher zum Ghostbusters Day erklärt und wird jährlich gefeiert. Da Ghostbusters Afterlife kurz vor einer Fortsetzung steht, wurde am 8. Juni das erste Filmplakat in den sozialen Medien geteilt, das das ikonische Ghostbusters-Logo in Eis eingefroren zeigt - was uns wahrscheinlich einen Hinweis auf ein kühles Abenteuer gibt, wenn die Fortsetzung am 20. Dezember dieses Jahres Premiere hat.