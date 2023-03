Ghostbusters: Afterlife 2 scheint eine Art Feuerwache zu enthalten

HQ

Wenn Sie Ghostbusters: Afterlife gesehen haben, wissen Sie, dass die Hauptfiguren der Serie so aussahen, als würden sie weiterhin Geister zerstören und nach New York City ziehen. Die meisten Leute gingen wahrscheinlich davon aus, dass dies bedeuten würde, dass die Ghostbusters wieder in Hook & Ladder Company 8, der berühmten Feuerwache in Tribeca (New York City), umziehen würden.

Obwohl wir technisch gesehen immer noch nicht wissen, ob dies der Fall ist, sind wir uns ziemlich sicher, dass die Chancen gerade um einiges gestiegen sind. Produzent Jason Reitman teilte ein Bild hinter den Kulissen von Ghostbusters: Afterlife 2, das etwas am Set baut, das als "Firehouse" gekennzeichnet ist, und schreibt auch "Firehouse 👻" als Beschreibung, um sicherzustellen, dass niemand es verpasst.

Ghostbusters: Afterlife 2 feiert am 20. Dezember dieses Jahres Premiere, so dass wir wahrscheinlich nicht mehr lange warten müssen, bis wir die ersten offiziellen Bilder und vielleicht sogar einen Teaser bekommen.