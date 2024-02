Ghost Ship Games wurde wegen einer Deep Rock Galactic TV-Adaption angesprochen

HQ

Da Serien wie The Last of Us, Halo und The Witcher derzeit auf Streaming-Plattformen dominieren, werden immer mehr Spiele für einen Übergang ins Fernsehen ins Auge gefasst. Eines dieser Spiele ist Deep Rock Galactic, wie der Entwickler Ghost Ship Games bestätigt hat, dass er wegen einer möglichen TV-Adaption angesprochen wurde.

Søren Lundgaard, CEO von Ghost Ship Games, erklärte: "Wir haben darüber gesprochen und sind auch angesprochen worden. Es ist definitiv machbar, aber wir können nicht alles auf einmal machen."

"Wir würden uns auch engagieren wollen. Wenn wir einfach sagen könnten: 'Eh, du machst es' und nicht involviert wären, dann würde es passieren, aber das wäre nicht das Richtige", fuhr er fort.

