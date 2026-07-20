Ghost Recon: Wildlands scheint für Konsolen 4K & 60 FPS zu bekommen

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Es gibt alarmierend wenig Neuigkeiten zur Ghost Recon-Reihe, und das zuletzt veröffentlichte Spiel war der Flop Ghost Recon: Breakpoint aus dem Jahr 2019. Ubisoft unternahm jedoch einen Versuch mit Ghost Recon: Frontline, der jedoch vor Abschluss der Entwicklung eingestellt wurde.

Das letzte wirklich erfolgreiche Spiel der Reihe war Ghost Recon: Wildlands, das 2017 veröffentlicht wurde und sich über 10 Millionen Mal verkaufte. Nun scheint es, als würde Ubisoft sich darauf vorbereiten, der Serie nach dem Start von Ghost Recon Wildlands – Definitive Edition Anfang dieses Monats neues Leben einzuhauchen. Aufmerksame Reddit-Nutzer (danke, Pure Xbox) haben im Xbox Store ein "großes Update" entdeckt, das eine neue Mission bietet und zum ersten Mal auf der Konsole die Möglichkeit, in 4K mit 60 Bildern pro Sekunde zu spielen.

Wir gehen davon aus, dass das Update auch für die PlayStation 5 erscheinen wird, aber es ist noch unklar, ob es etwas kostet (wie es bei neuen Inhalten oft der Fall ist). Wir werden ein Update veröffentlichen, sobald es offiziell angekündigt ist, was wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit ist, da das Update jetzt über Xbox beworben wird.