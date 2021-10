Ghost Recon Frontline: Ubisoft präsentiert Free-to-Play-Online-Shooter im Battle-Royale-Stil

HQ

Ubisoft hat gerade sein neuestes Projekt angekündigt, ein Multiplayer-Shooter im Battle-Royale-Stil. In Ghost Recon Frontline werden die Spieler zwar nicht von einer Todeszone zusammengepfercht, doch viele Elemente wurden dem bekannten Prinzip dennoch entnommen: Über hundert Spieler kämpfen auf einer großen Karte, die auf vier weitläufige Bereiche aufgeteilt ist und mehrere "Sehenswürdigkeiten" bietet, darum, verschiedene Ziele zu erfüllen. Um für die bevorstehenden Kämpfe gerüstet zu sein, müsst ihr euch unterwegs bessere Ausrüstung besorgen.

Das kostenlos spielbare Actionspiel wird von Ubisoft Bukarest erarbeitet, die dem taktischen Anspruch der Marke gerecht werden wollen. Das bedeutet, dass es in Frontline mehrere Klassen mit einzigartigen Fähigkeiten gibt, die in spezifischen Szenarien besser oder schlechter abschneiden. Der Scout zum Beispiel ist für den Fernkampf konzipiert, während der Support Verteidigungen errichten kann, um den eigenen Trupp etwas Deckung zu bieten.

Ubisoft beschreibt verschiedene Spielmodi mit wechselnden Siegesbedingungen: In Expedition durchsuchen 102 Spieler, aufgeteilt in Dreierteams, die Karte nach Informationen ab, die zufällig platziert wurden. Im Modus Control kämpfen zwei Teams mit je neun Spielern um die Vorherrschaft in einem bestimmten Gebiet. In diesem Modus dürfen offenbar alle Spieler Aussichtspunkte und Barrikaden errichten, um sich und ihrem Team einen Vorteil zu verschaffen. Wie genau das Bauen funktioniert, ist unklar.

Ghost Recon Frontline ist ein Live-Service-Spiel, dem Ubisoft regelmäßige Content-Staffeln und Updates mit neuen Inhalten bereitstellen möchte. Was wir konkret zum Start erhalten werden, ist nicht bekannt, denn das Spiel hat derzeit noch kein klares Veröffentlichungsdatum. Wir können uns jedoch auf einen geschlossenen Spieltest freuen, der vom 14. bis zum 21. Oktober stattfindet. Anmeldungen dafür sind ab sofort möglich, verfügbar wird Ghost Recon Frontline auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Google Stadia.