Ghost Recon: Breakpoint wertet Feedback der Spieler aus

Nach der unbefriedigenden Veröffentlichung von Ghost Recon: Breakpoint im Oktober bat Ubisoft die Spieler um Feedback. Mittlerweile hat der Entwickler die Ergebnisse ausgewertet und darauf aufbauend einen Leitfaden erstellt, der die kommenden Vorhaben der Entwickler umreißt. Wie viele dieser Problemherde angegangen werden ist nicht bekannt, der Publisher schrieb nur, dass einige Änderungen sehr zeitaufwändig seien. Trotzdem hat Ubisoft die Wünsche ihrer Fans auf die Agenda gesetzt, bis auf weiteres stehen jedoch die Fehlerbehebung, sowie technische Verbesserungen im Fokus.

Das Team arbeite derzeit an einer "eindringlicheren und radikaleren Version von Ghost Recon: Breakpoint für Anfang nächsten Jahres", damit das Gearscore-System des Actionspiels letztlich doch einen Sinn bekommt. Die feindliche KI ist eine weitere Sache, die angegangen wird - Gegner sollen intelligenter reagieren und tödlicher vorgehen können. Ubisoft soll mit den Arbeiten daran bereits begonnen haben.

Waffen und Ausrüstungsgegenstände sollen in Zukunft verkauft werden können, zudem sind Änderungen am Umgang mit den Fahrzeugen geplant und die Überlebenselemente sollen angepasst und ausgeweitet werden. Die vielen Reibereien, die grafische Elemente nach wie vor hervorrufen, seien oberste Priorität des Studios. Diejenigen, die neue Story-Inhalte wünschen, werden erfreut sein zu hören, dass noch in diesem Monat ein Crossover-Event mit dem Terminator wie geplant abgehalten wird. Anpassungsmöglichkeiten fürs Gesicht und das Haar sollen ebenfalls mit einem zukünftigen Update bereitstehen. Alle weiteren Infos findet ihr hier.

