Ghost Recon: Breakpoint erhält noch diesen Monat offene Beta

Ghost Recon: Breakpoint erhielt bereits am Anfang des Monats einen Betatest, doch mit der kommenden Veröffentlichung am 4. Oktober will uns Ubisoft nun noch mehr ködern, dieses Mal mit einer offenen Beta. Diese läuft vom 26. bis zum 29. September und lässt alle Spieler noch vor dem Release einen Blick auf den neusten Ableger der Serie werfen.

Ab dem 24. September um 12 Uhr könnt ihr euch die Beta bereits zuvor auf der Playstation 4 herunterladen. Xbox One-, Uplay- und Epic Store-Nutzer, können um 17 Uhr damit beginnen.

In der kommenden Beta kriegen wir neue Inhalte zu Gesicht, unter anderem drei weitere Story-Missionen, zwei neue Regionen und Elimination im Ghost War PvP inklusive vier neuer Karten: PMC Camp, Port, Cold War Bunker und Harbor. Zudem stehen neben vier weiteren täglichen Missionen, auch 12 tägliche Fraktionsmissionen während der Betaphase zur Verfügung.

Obendrauf gibt es einen neuen Live-Action-Trailer, indem sich Lil Wayne zusammen mit Freunden in den Kampf begibt.

''Wichtiger als alles andere, ist es dass die Action eine Geschichte erzählt. In diesem Spot erzählen wir eine Geschichte mit den Charakteren innerhalb des Spiels, jedoch auch mit den Charakteren in ihrer Welt Zuhause,'' erklärt Video Director David Leitch. ''Wir wollten sichergehen, dass wir diese diversen Charaktere haben die herausstechen und sich mit ihren Aktionen auf eine bestimmte weise definieren. Wir haben zusätzlich diese witzigen Gegenüberstellungen mit ihren Charakteren und Stimmen, das gibt ein tolles Bild ab.''

Werdet ihr euch ebenfalls an der offenen Beta versuchen?

