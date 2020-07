Ghost Recon: Breakpoint bekommt am Mittwoch KI-Partner

You're watching Werben

Nachdem Ghost Recon: Breakpoint letztes Jahr so hart floppte, musste Ubisoft fundamentale Änderungen am Spielkonzept vornehmen, was diese Woche in einem neuen Update und Spielversion 2.1.0 mündet. Das versprochene Feature der KI-Kameraden war am Abend Thema im Pre-Stream des Online-Events Ubisoft Forward, denn neun Monate nach der Veröffentlichung werden wir uns endlich mit dem PC zusammen durch Breakpoint ballern können (wenn ihr wollt - die Option könnt ihr auch weiterhin deaktiviert lassen).

Am 15. Juli soll das Update online gehen und es uns unter anderem ermöglichen, die drei Mitglieder unserer KI-Crew optisch anzupassen. Natürlich dürfen wir ihnen verschiedene Befehle erteilen (vier an der Zahl), um unter anderem die beliebten Synchronisierungsschüsse auszuführen. Da wir unsere Drohnen mit einbinden können, werden sich auf diesem Wege bis zu sieben Feinden gleichzeitig unserer tödlich Taktierung beugen müssen. Darüber hinaus können uns die Bots auch wiederbeleben, sodass es die einsamen Wölfen da draußen in Zukunft viel leichter haben werden.

Das ist jedoch noch nicht alles. Ein neues Live-Event namens "Resistance!" (auf Deutsch "Widerstand") findet vom 16. bis zum 29. Juli statt und soll für Ubisoft neue Spieler anziehen. Ihr könnt einen Vorgeschmack darauf im obigen Trailer erwarten, während die KI-Partner unten im Video zu sehen sind. Ab dem 16. Juli bis zum nächsten Montag dürft ihr Ghost Recon: Breakpoint kostenlos auf allen Plattformen ausprobieren, schreibt Ubisoft.