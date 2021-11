Ghost Recon: Breakpoint am Wochenende spielbar, neue Inhalte dank Operation Motherland

HQ

Zwischen dem 4. und dem 8. November können Interessenten auf Ghost Recon: Breakpoint zugreifen, ohne das Spiel bezahlen zu müssen. Ubisoft plant mal wieder ein "Gratis-Wochenende" für ihren Militär-Shooter, um auf das jüngste Update hinzuweisen. Die Entwickler haben mit "Operation Motherland" gestern einen neuen Konflikt erarbeitet, der auf der Insel Auroa geklärt werden muss. Die Ghosts bekommen es mit "noch gefährlicheren" Gegnern zu tun und sie können Waffen und weitere Hilfsmittel freischalten.

Das neue Update fügt dem Game einen sogenannten "Eroberungsmodus" hinzu, der sehr zu Ubisofts offenen Welten zu passen scheint. Indem Spieler Missionen abschließen, wird die Präsenz verbündeter Truppen ausgebaut, wohingegen die örtliche Verteidigung des Feindes schwindet. Das bringt verschiedene Vorteile mit sich, aber am Ende sorgt dieses Fortschrittssystem immer dafür, dass ihr euch durch befreite Gebiete deutlich sicherer fortbewegt.

Mit der thermooptischen Tarnung erhalten Soldaten von Ghost Recon: Breakpoint im Eroberungsmodus ein hilfreiches Gadget, das an alte Tom-Clancy-Teile angelehnt ist. Der Tarnanzug lässt euch für die meisten Feinde unsichtbar werden, zumindest bis ihr nahe genug an sie herantretet. Ihr könnt das Teil mit Upgrades im Verlauf des Spiels erweitern und sobald ihr den Anzug einmal freigeschaltet habt, könnt ihr ihn sogar in der Story-Kampagne verwenden. Seit kurzem wurde das Maximallevel übrigens auf Stufe 99 angehoben.