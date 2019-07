Ghost Recon: Breakpoint ab Freitag im Stresstest ausprobieren

Ghost Recon: Breakpoint startet im Oktober dieses Jahres, doch schon am Wochenende dürfen ausgewählte Spieler einen Blick in die unfertige Version des Ubisoft-Shooters werfen. Vom 26. bis zum 29. Juli läuft der sogenannte "Technische Testlauf" für registrierte Beta-Spieler und Vorbesteller. Wer dem Entwickler spontan noch dabei helfen möchte, vorab einige Problemherde zu identifizieren, kann sich auch hier anmelden und anschließend die Daumen drücken. Unsere E3-Eindrücke von Ghost Recon: Breakpoint findet ihr an dieser Stelle.

