Ghost of Yotei wurde mit Gold ausgezeichnet und ist bereit, im Oktober auf den Markt zu kommen

Der 2. Oktober ist etwas mehr als einen Monat entfernt, und die Entwickler schienen sehr zuversichtlich zu sein, was Ghost of Yotei angeht, daher sollte die heutige Ankündigung keine Überraschung sein.

Sucker Punch bestätigt, dass Ghost of Yotei "Gold geworden" ist, was bedeutet, dass sie die Entwicklung des Spiels im Grunde abgeschlossen haben und dass es definitiv am 2. Oktober erscheinen wird. Das Team hat beschlossen, dies zu feiern, indem es uns ein neues Gameplay spendet, das einige der Schusswaffen zeigt, die wir verwenden können, um die wunderschöne Welt zu erkunden und Bösewichte zu töten.