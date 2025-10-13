Ghost of Yotei verkauft sich bei der Veröffentlichung langsamer als Ghost of Tsushima

HQ

Die Veröffentlichung von Ghost of Yotei war eine der beeindruckendsten der PS5-Generation, aber sie hatte einen langsameren Start als ihr Vorgänger Ghost of Tsushima. Dennoch hat Yotei es bereits geschafft, seine Entwicklungskosten in nur zwei Tagen nach seiner Markteinführung wieder hereinzuholen und Sony eine Menge Umsatz zu bescheren.

Dies stammt von Alinea Analytics, wo uns mitgeteilt wurde, dass Ghost of Yotei rund 1,6 Millionen Einheiten direkt an Verbraucher verkauft hat und insgesamt mehr als 2 Millionen Exemplare, wenn man die an Einzelhändler verkauften Exemplare mitzählt. Dies entspricht einem Umsatz von mehr als 100 Millionen US-Dollar.

Wenn wir uns Ghost of Tsushima ansehen, hat es mit 2,4 Millionen Exemplaren in den ersten drei Tagen einen ziemlich deutlichen Vorsprung vor seinem Nachfolger. Wie Alinea Analytics jedoch feststellt, startete Tsushima für ein viel größeres PS4-Publikum mit einer Installationsbasis von 110 Millionen+ im Vergleich zu 80 Millionen+ auf der PS5.

Es gibt auch die Frage der Veröffentlichung von Ghost of Tsushima während der COVID-Pandemie, bei der alle nichts anderes taten, als Spiele zu spielen. Ghost of Yotei war auch mit einer gewissen Kontroverse verbunden, da die durchweg laute und umstrittene Menge der Anti-Woker die Verwendung und das Aussehen der weiblichen Protagonistin des Spiels kritisierte.