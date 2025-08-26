Ghost of Yotei und ein GOTY-Gewinner wird am Sony-Stand auf der TGS spielbar sein

HQ

Wenn Sie nächsten Monat zur Tokyo Game Show fliegen und einige neue PlayStation-Spiele ausprobieren möchten, dann haben Sie anscheinend Glück, denn Sony hat ein vorläufiges Line-up für die Show angekündigt, und es scheint, dass mindestens zwei große Headliner spielbar sein werden.

Die Ankündigung, die über Gematsu erfolgt, enthüllt, dass am Hauptstand Ghost of Yotei und Marvel Tokon: Fighting Souls spielbar sein werden. Am Stand des Familienbereichs können Sie auch einen frischen Blick auf Astro Bot werfen.

Es ist möglich, dass weitere Spiele zur Serie hinzugefügt werden, und wir könnten sehen, dass Sony einen neuen Trailer für ein anderes Projekt enthüllt, das in Arbeit ist, wie es letztes Jahr mit Death Stranding 2: On the Beach der Fall war. Die Tokyo Game Show 2025 beginnt am 25. September, und wir erwarten viele Neuigkeiten nicht nur von Sony, sondern auch von anderen großen Unternehmen.