Ghost of Yotei Studio Head sagt, dass die Serie nicht in andere Einstellungen wechselt

Sucker Punch mag ein Studio mit Sitz in Washington, USA, sein, aber es fühlt sich sehr mit Japan verbunden, so wie es aussieht. Nach der Entwicklung von Ghost of Tsushima und Ghost of Yotei ist Studiochef Brian Fleming nicht versucht, die Ghost-Serie an einen anderen Ort zu bringen, und glaubt stattdessen, dass sie mit Japan verbunden ist.

Bei einer Medienrunde, an der Ungeek teilnahm, bestätigte Fleming, dass es keine Pläne gibt, die Einstellungen zu ändern. "Wir glauben, dass der Kern von Ghost jemand ist, der ein Katana schwingt, das ist Teil der Essenz. Wir können uns kein Ghost-Spiel vorstellen, das beispielsweise im feudalen Europa spielt. Das macht keinen Sinn. Es gibt viele Spiele, die dort spielen, aber das ist nicht das, was ein Ghost-Spiel ist", sagte er.

"Für uns ist die natürliche Schönheit Japans Teil der Essenz eines Ghost-Spiels. Ich habe diese Antwort auf der Bühne [bei der Tokyo Game Show] gegeben, und ich denke, die Fans in Japan haben das wirklich zu schätzen gewusst. So sehen wir das. Es wird immer diese Art von Open-World-Katana-Abenteuer geben", fügte Fleming hinzu. "Nun, wir mögen Zeiträume ändern, wir mögen verschiedene Umgebungen erkunden, aber ich denke, es gibt einige Grenzen, die wir wahrscheinlich nicht überschreiten werden."

Wir haben einen großen Sprung von Ghost of Tsushima zu Ghost of Yotei gesehen. Es ist möglich, dass wir für ein weiteres Ghost-Spiel zurückgehen, aber wir würden nicht den Atem anhalten, bis das nächste Setting enthüllt wird. Es hat Jahre gedauert, bis wir diese Fortsetzung bekommen haben, und es wird noch Jahre dauern, bis ein weiteres Ghost-Spiel erscheint.