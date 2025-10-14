Ghost of Yotei Schauspieler über Zeitsprung zwischen Tsushima und Yotei: "Es war sicherlich überraschend, aber auch der richtige Schritt"

HQ

Eines der überraschendsten Elemente von Ghost of Yotei ist, dass es keine direkte Fortsetzung von Ghost of Tsushima ist. Es spielt im selben Universum mit Anspielungen auf das Originalspiel, aber es ist eine völlig neue Geschichte, die Jahrhunderte nach der mongolischen Invasion und den rachsüchtigen Unternehmungen von Jin Sakai spielt.

Mit dieser Änderung der Erzählung haben wir kürzlich mit Feodor Chin, dem erfahrenen Videospielschauspieler, der dafür bekannt ist, den Hauptantagonisten Lord Saito in Sucker Punch s jüngstem Abenteuer zu spielen, über seine Gedanken über den Wechsel der Epoche und des Schauplatzes gesprochen. Es ist ein besonders interessanter Blickwinkel, da Chin auch an Ghost of Tsushima als Lord Adachi und verschiedenen anderen kleineren Stimmrollen beteiligt war.

"Weißt du, ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass ich dabei war, als sie es mir sagten. Und es war auf jeden Fall überraschend", erklärte Chin. "Aber ich denke auch, dass es der richtige Schritt war, denn ich denke, dass man mit jedem geliebten Franchise jemanden enttäuschen wird. Und ich denke, es in eine völlig andere Richtung zu lenken, wie es getan hat, war ein ziemlich kluger Schachzug, weil es sicherlich in der gleichen Welt wie Tsushima spielt. Du wirst also die Dinge haben, die du liebst. Aber es gibt auch eine Menge neuer Dinge, die man neuen Spielern vorstellen kann, die neu darin sind. Und ich denke, das ist eine wirklich kluge Entscheidung."

Schauen Sie sich das vollständige Interview mit Chin unten an, in dem wir weiter über Ghost of Yotei und seine verschiedenen anderen Rollen in der Videospielwelt sprechen.