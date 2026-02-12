Ghost of Yotei s Legends-Modus hat ein Veröffentlichungsdatum

HQ

Wir wussten bereits, dass Ghost of Yotei, wie sein Vorgänger, einen auf Online-Multiplayer fokussierten Extra-Modus namens Legends erhalten würde, genau wie Ghost of Tsushima zuvor.

Dieser neue Modus wurde während des letzten State of Play vorgestellt und stellt Teams von bis zu vier Spielern, die zwischen vier verschiedenen Klassen wählen können, gegen eine dämonische Version der Yotei Six an.

Die beste Nachricht ist, dass dieser Modus am 10. März startet, also in weniger als einem Monat.

In der Zwischenzeit können Sie sich unten den First-Look-Trailer ansehen und unsere Originalrezension lesen.