Ghost of Yotei Reiseführer: Tipps, die Sie unbedingt wissen müssen, bevor Sie mit der Erkundung von Ezo beginnen

Viele von euch werden ihre Reise ab sofort mit dem Action-Adventure-Nachfolger Sucker Punch Ghost of Yotei beginnen, und wenn das auf euch zutrifft, haben wir einige praktische Tipps, die es wert sind, im Hinterkopf behalten zu werden.

Ghost of Yotei ist ein ziemlich einfaches Spiel, das man verstehen und befolgen kann, aber es gibt einige Dinge, die es wert sind, beachtet zu werden, wenn du dein Abenteuer noch einfacher machen willst. Um sicherzustellen, dass Sie wissen, woran Sie sind, wenn Sie die Geschichte von Atsu beginnen, finden Sie hier acht Tipps.

Schwierigkeit ist eine Wahl, keine Notwendigkeit

In vielen Spielen sind einige der schwierigeren Achievements oder Trophies an den Schwierigkeitsgrad des Spiels gebunden, aber nicht Ghost of Yotei. Wenn du ein Platinum Trophy Jäger bist, wirst du froh sein zu wissen, dass es keine Belohnung für den Schwierigkeitsgrad gibt, auf dem du das Spiel abschließt, sondern dass dies ausschließlich eine Entscheidung der Spieler ist, die sie für die Art von Herausforderung treffen müssen, die sie wollen.

Es ist auch erwähnenswert, dass die Grafikmodi auch nicht an Trophies gebunden sind, was bedeutet, dass Kurosawa Mode, Miike Mode und Watanabe Mode auch ausschließlich Spielerentscheidungen sind und nicht mehr.

Spielen Sie im Wesentlichen auf Ihre Weise und ernten Sie die Belohnungen trotzdem.

Nehmen Sie die Oni in Angriff, bevor Sie die Kitsune in Angriff nehmen

Während du durch Ezo schlenderst, wirst du Gerüchte darüber hören, wo die verschiedenen Mitglieder der Yotei Six zu finden sind, und obwohl du vielleicht denkst, dass dies eine natürliche Entwicklung zwischen den fünf Kernregionen bedeutet, gibt es einen richtigen Weg, dies zu tun. Sie können zwar direkt zu Tokachi Range wechseln, nachdem Sie Yotei Grasslands angekreuzt haben, aber wir empfehlen Ihnen unbedingt, zu Ishikari Plain zu gehen, bevor Sie weit nach Norden zu Teshio Ridge ziehen. Warum? Denn die Waffe, die du in Ishikari Plain freischaltest, der Yari Speer, ist enorm nützlich, wenn es darum geht, Gegner zu bekämpfen, die Krusarigama verwenden, von denen es in Teshio Ridge viele gibt (einschließlich des Bosses). Tun Sie sich also selbst einen Gefallen und besiegen Sie die Oni, bevor Sie sich der Kitsune stellen.

Nutze dein Arsenal so, wie es soll

Im Gegensatz zu Ghost of Tsushima und seinem Haltungskampfsystem dreht sich Ghost of Yotei um verschiedene Waffen, die wie Stein, Papier und Schere, gegen Feinde vorgehen. Jede Waffe ist so konzipiert, dass sie einen anderen Feind besiegen kann (ohne das Katana), und obwohl es etwas unnatürlich erscheinen mag, ständig verschiedene Werkzeuge zu hüllen und zu entfernen, wird es das Kampfsystem beeinflussen oder zerstören.

Was ist jede Waffe zu schlagen, fragst du? Siehe unten:



Wolfsklinge - Tausendsassa, der am besten verwendet wird, um sich anderen Katana schwingenden Feinden zu stellen



Dual-Katanas - Perfekt zum Zerlegen von Gegnern mit Speeren/Yari



Yari - Ideal, um raffinierte Kusarigama-Benutzer zu überwinden



Kusarigama - Zum Zertrümmern von Schilden und anschließenden Niederstrecken der betäubten Feinde



Odachi - Eine massive Waffe, die perfekt ist, um große brutale Feinde zu zerlegen



Was den Rest der Waffen betrifft, so bist du freier, sie nach Belieben zu verwenden, insbesondere die Verbrauchsgegenstände wie Kunai und Metsubushi.

Um den Kampf zu meistern, verwende die Kopfgeldmeister-Rüstung

Im Yotei Grasslands ist eines der ersten großen Kopfgelder, die du jagen kannst, für Smiling Kabuto, einen wilden Mann, der in einer Höhle im Nordwesten der Region gefunden wurde. Sobald du ihn getötet hast, kannst du seine Rüstung für dich nehmen, was sich lohnt, denn dann kannst du ihre Vorteile nutzen.

Es mag nach einem riskanten Zug klingen, aber in Ghost of Yotei bringt es nur sehr wenig, betäubte Gegner nicht zu parieren und zu treffen. Das Kampfsystem ist fast um die Pariermechanik herum aufgebaut, warum also nicht auf reguläre Paraden verzichten und es einfach machen, perfekte Paraden und perfekte Ausweichmanöver zu landen und zuzuschlagen, wenn der Gegner es am wenigsten erwartet? Deshalb ist die Rüstung Bounty Master so nützlich, weil sie grundlegende Paraden deaktiviert, um perfekte Bewegungen zu erleichtern, was du sehr zu schätzen wissen wirst, wenn du die Mechanik beherrschst.

Oh, und es ist erwähnenswert, dass die Erleichterung der Paraden davon abhängt, wie sehr du die Rüstung verbessert hast, also sammle Ressourcen und setze sie gut ein, um die Bounty Master Ausrüstung so gut wie möglich zu machen.

Verbessere zuerst deine Onryo-Fähigkeiten

Rüsten Sie auf, was Sie wirklich wollen, am Ende des Tages ist es Ihr Atsu. Aber wenn du die Vorteile von Fähigkeiten nutzen möchtest, die du tatsächlich in Aktion einsetzen wirst, ist es am besten, dir alle Upgrades in der Zeile Onryo zu schnappen, bevor du dich woanders umsiehst, da dies effektiv Basisfähigkeiten sind, die die generischen Dinge, die Atsu tut, umso besser machen.

Es handelt sich nicht um neue Waffenfähigkeiten oder Flair, die man im Kampf zeigen kann, sondern um grundlegende Dinge, die es weniger schwierigAtsu machen, sie zu meistern, sei es die Möglichkeit, einen Feind zu entwaffnen, der versucht, einen zu entwaffnen, Mehrfachattentate, perfektes Ausweichen und Rollen nach einem Sturz aus großer Höhe und so weiter. Nützliche Fähigkeiten auf der ganzen Linie.

Rüstet den Talisman der üppigen Ernte aus, sobald Ihr ihn findet

Die Verwaltung von Ressourcen kann mühsam sein, also mach es dir leichter, indem du jedes Mal, wenn du etwas sammelst, mehr sammelst. Das ist es, was das Charm of Bountiful Harvest tut. Es macht es so, dass du beim Sammeln von Pflanzen, Holz oder Blumen tatsächlich ein oder zwei zusätzliche auf einmal sammelst, was bedeutet, dass du statt routinemäßig zwei von drei pro Ernte bekommst, jetzt drei bis fünf. Es mag unbedeutend erscheinen, aber es summiert sich alles und mit der Zeit werden Sie nie wieder an dieser Art von Ressourcen fehlen.

Wenn es nur einen ähnlichen Charme für Geld gäbe...

Mord und Glücksspiel sind die besten Möglichkeiten, um Geld zu verdienen

Ein Wanderer zu sein ist ein hartes Leben, und Atsu ist nicht an die Annehmlichkeiten und Annehmlichkeiten des sesshaften Lebens gewöhnt. Das bedeutet, dass ein gesundes Bankkonto auch nicht etwas ist, womit Atsu normalerweise prahlen kann, und wenn du auf der Suche nach ein bisschen Geld bist, um eine Waffe oder eine Rüstung aufzurüsten, musst du auf deinen moralisch grauen Lebensstil zurückgreifen.

Kopfgelder sind eine großartige Möglichkeit, etwas Geld zu verdienen, aber sie können ein bisschen zeitaufwändig sein und sie sind ein Einwegweg, denn sobald Sie die Kehle eines Ziels durchgeschnitten haben, gibt es kein Spülen und Wiederholen mehr. Hier kommt das Glücksspiel ins Spiel. Dies ist ein höheres Spiel, da Sie Geld verlieren können, indem Sie Zeni Hajiki spielen, aber Sie können auch viel Geld im Gegenzug verdienen, und im Gegensatz zu Gwent oder Queen's Blood, wo Sie vom Glück der Auslosung geschlagen werden können, ist hier alles Geschicklichkeit - und auch ziemlich leicht zu verstehen.

Für einen Crashkurs über Zeni Hajiki müssen Sie nur wissen, dass Sie Münzen über einen Tisch in andere Münzen schnippen müssen. Triffst du eine Münze mit deiner Münze und du erhältst einen Punkt. Wenn du eine Münze verfehlst, mehr als eine Münze triffst oder eine Münze vom Tisch schießt, verlierst du einen Punkt und bist dem Gegner an der Reihe. Der Erste mit sechs Punkten gewinnt, und wenn du gut und schlau bist, kannst du deine Gegner in ein oder zwei Minuten besiegen, ohne ihnen jemals eine Chance zu geben zu spielen. Denken Sie an all das hart verdiente Geld!

Dies sind nur ein paar Tipps, die du im Hinterkopf behalten solltest, wenn du anfängst, Ghost of Yotei zu spielen. Wenn du mehr über das Spiel erfahren möchtest, findest du weitere Anleitungen, z. B. wo du jedes Rüstungsteil und jede der abgeschlossenen Regionskarten findest.