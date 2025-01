Ghost of Yotei: PlayStation-Chef nennt es das am meisten erwartete Spiel des Jahres 2025

HQ

Das kommende Ghost of Yotei, das von Sucker Punch entwickelt wurde, schlägt bereits Wellen und ist das am sehnlichsten erwartete Spiel für PlayStation im Jahr 2025. In einem Interview mit Famitsu teilte Hermen Hulst, CEO von PlayStation, seine Begeisterung über den Titel mit und nannte ihn "etwas ganz Besonderes". Hulst gab zu, dass es eine Herausforderung war, nur ein Spiel aus der beeindruckenden Auswahl der kommenden PS5-Veröffentlichungen auszuwählen, aber Ghost of Yotei stach als Spitzenreiter hervor.

Was Ghost of Yotei noch faszinierender macht, ist seine frische Sicht auf die Geschichte. Das Spiel, das in den frühen 1600er Jahren spielt, taucht in die gewaltsame Rebellion zwischen dem Volk der Ainu und dem Matsumae-Clan ein, einem weniger bekannten Kapitel in Japans turbulenter Vergangenheit. Die Spieler steuern Atsu, einen wilden Krieger auf Rachefeldzug, der Samurais und Piraten im Norden Japans jagt. Mit seinen tiefen historischen Wurzeln und dem umfangreichen Open-World-Gameplay verspricht Ghost of Yotei ein einzigartiges Erlebnis auf die PS5 und PS5 Pro zu bringen.

Während die Vorfreude steigt, macht Hulsts Lob für Sucker Punchs Erfolgsbilanz bei der Erschaffung von Meisterwerken deutlich, dass dieses Spiel nicht nur eine weitere Fortsetzung sein wird. Egal, ob du ein Fan von Ghost of Tsushima oder neu in der Serie bist, Ghost of Yotei wird im Jahr 2025 ein herausragendes Spiel sein. Freuen Sie sich auf die Markteinführung?