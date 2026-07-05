Ghost of Yotei Merch könnte das Geheimnis sein, um den Tourismus in einem echten japanischen Ski-Genre zu steigern

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Die Yotei-Region von Hokkaido wurde nicht nur für die Fortsetzung von Sucker Punch aus dem Jahr 2025 geschaffen, wie du wahrscheinlich schon weißt. Es ist ein echter Ort, der dank der Beliebtheit des Spiels einen touristischen Schub bekommen könnte. Zumindest hofft die Skistadt Niseko, die Zahl der im Sommer ankommenden Besucher zu steigern, da sie eine Vereinbarung mit Sony getroffen hat, um eine Linie von Ghost of Yotei Produkten zu entwickeln.

Laut dem japanischen Magazin Nikkei (über GamesRadar) besteht die erste Partie an Gegenständen aus einem Set aus Holz-Krimskrams. Auch Pin-Abzeichen und andere Gegenstände werden verfügbar sein, die mit Symbolen aus dem Spiel versehen sind. Wir vermuten, dass diese Gegenstände exklusiv für die Ferienstadt sind, da das dann zu viel FOMO bei Leuten führt, die nicht hinreisen und sich selbst ein kleines Schmuckstück holen können.

Im Moment erlebt Niseko im Winter einen Tourismusboom, aber im Sommer können selbst die luxuriösesten Hotels zu einem guten Schnäppchen kommen. Das könnte sich mit der Zeit ändern, aber es bleibt abzuwarten, wie weit Fans für exklusives Ghost of Yotei Merch reisen werden. Wir wissen, dass Spiele und Tourismus sich früher vermischt haben. Black Myth: Wukong war zum Beispiel ein großer Antrieb für den chinesischen Tourismus, mit einer Kampagne, die mit Orten im Spiel verknüpft war, die im echten Leben gezeigt wurde.