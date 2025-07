Ghost of Yotei macht alles besser im neuen Gameplay-Trailer

HQ

Ich denke, Ghost of Tsushima ist ein wirklich großartiges Spiel, aber es fehlen einige der letzten Feinschliffe, die die besten Open-World-Spiele aller Zeiten haben. Deswegen ist es auch so schön zu sehen, dass die Entwickler bei Sucker Punch im Grunde alles im Sequel verbessert haben.

Schauen Sie sich einfach das 20-minütige Video unten an. Ghost of Yotei sieht noch besser aus (und das will etwas heißen), gibt uns viel mehr Freiheiten in Bezug auf das Gameplay und das Aussehen unseres Charakters, peppt den Kampf mit Gefährten und neuen Waffen auf, macht es schneller und einfacher, die Verbesserungen und Ausrüstung zu bekommen, die wir wollen, zwei neue Präsentationsmodi (zusammen mit dem zurückkehrenden Kurosawa), inspiriert von Takashi Miike und Shinichirō Watanabe, Ein noch tieferer Fotomodus und vieles mehr. All das zusätzlich zu allem, was wir in Ghost of Tsushima genossen haben, also freue ich mich auf jeden Fall darauf, wenn Ghost of Yotei am 2. Oktober erscheint.