Ghost of Yotei Legends hat bereits sein letztes Update erhalten

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Nach nur zwei Monaten scheint der Legends-Modus von Ghost of Yotei keine größeren Updates mehr zu erhalten. Die Mehrspieler-Ergänzung zu Ghost of Yotei lässt Spieler sich mit Freunden zusammentun, um dämonische Versionen der Yotei Six zu bekämpfen, Figuren, die legendär zu Monstern gemacht wurden, und nun ist das Endspiel mit The Raid gekommen.

"Es ist wie ein Escape Room, in dem die Leute versuchen, dich umzubringen", erklärt Lead Designer Darren Bridges im neuen PS Blog. Du schließt dich mit drei weiteren Spielern zusammen, bekämpfst nicht nur herausfordernde Gegner, sondern löst auch Rätsel und koordinierst dich als Team, um diesen Ansturm zu überstehen.

Das Team hat auch viel aus The Raid in Ghost of Tsushima Legends gelernt. Statt eines epischen, sechsstündigen Events ist The Raid in Ghost of Yotei Legends viel zugänglicher und ermöglicht es den Spielern, bei Bedarf ein- und auszusteigen, mit besser getakteten Missionen.

Es besteht die Möglichkeit für weitere Updates nach The Raid, aber laut Bridges ist noch nichts geplant. "Das Raid-Update war unser letztes großes geplantes Update für Legends. Es endet die Geschichte der Yōtei Six in diesem Modus. Wir haben es geliebt, wenn Spieler es spielen, es weiterhin spielen und Spaß daran haben. Es war großartig."

Ghost of Tsushima Legends wurde mehr als ein Jahr nach seiner Veröffentlichung unterstützt. Manche sehen das vielleicht als schlechtes Zeichen für Ghost of Yotei insgesamt, aber es scheint, dass dies nur die Strategie von Sony für die Zukunft ist. Exklusive Veröffentlichungen, dann müssen die Entwickler an der nächsten Sache arbeiten. Genauso war es bei Marvel's Spider-Man 2 und dem nicht vorhandenen DLC für dieses Spiel.