Ghost of Yotei jetzt bewertet in Taiwan

Es sieht so aus, als ob wir im Jahr 2025 mit Action-Abenteuern im japanischen Stil gut bestückt sein werden, auch wenn es sich nicht gerade um Titel handelt, die von Teams aus dem Land produziert wurden. Ubisoft Montreal hat uns mit Assassin's Creed Shadows verlassen, und Sucker Punch wird dieses Jahr mit der Fortsetzung von Ghost of Tsushima Ghost of Yotei zurückkehren. Letzten Jahres haben wir beim State of Play nur einen spannenden Teaser des Spiels gesehen, aber jetzt haben wir das erste Lebenszeichen von sich, denn das Spiel wurde nun von Taiwans Ratingagentur bewertet.

In der Datei, die von Gematsu aufgespürt wurde, heißt es, dass Ghost of Yotei "Gewalt, Tabak und Alkohol sowie unangemessene Sprache" enthalten wird, und hat auf asiatischem Territorium ein R-Rating erhalten. Das ist kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass sein Vorgänger aus dem Jahr 2020 ebenfalls eine ähnliche Bewertung erhielt und es uns ermöglichte, die mongolische Horde von Khotun Khan auf der Insel Tsushima auf kreative Weise zu dezimieren. Diesmal verlagert sich die Handlung fast 300 Jahre später in die Gegend um den Berg Yotei in der Präfektur Hokkaido, wo sich ein junger Samurai namens Atsu auf eine Rachereise in einer turbulenten Zeit der Geschichte begibt, erneut mit der Maske des Geistes.

Es gibt derzeit kein Veröffentlichungsdatum für Ghost of Yotei, aber es wird ein PS5-Exklusivtitel sein, und diese jüngste Klassifizierung könnte darauf hindeuten, dass das Spiel sogar im Sommer fertig sein könnte.

Freust du dich darauf, Ghost of Yotei zu spielen?