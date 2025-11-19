Ghost of Yotei hätte mehr Zeitreisen einbauen können, aber Sucker Punch entschied sich, es zu streichen

HQ

Kleine Spoiler zu Ghost of Yotei, schätze ich, aber im Spiel kann man an bestimmten Stellen in Atsus Kindheit zurückreisen. Es gibt ein paar solcher Momente in der Vollversion, aber ursprünglich gab es Pläne, dieses Feature im gesamten Spiel weit verbreitet zu machen.

In einem Gespräch mit Vince Gilligan auf YouTube (über MP1st) sagte Jason Connell, Kreativdirektor von Yotei, dass er von der Idee sehr begeistert war, als sie ihm erstmals vorgestellt wurde, aber letztlich konnte das Team sie nicht mehr in so großem Umfang umsetzen.

"Es hat mich traurig gemacht, als ich es schneiden musste – zu sagen, okay, es kann nicht mehr das ganze Ding sein, wir müssen es eingrenzen. Aber am Ende war es die richtige Entscheidung", sagte Connell und fügte hinzu, dass wenn man immer durch die Zeit reisen könnte, der Film insgesamt weniger emotionales Gewicht hätte.