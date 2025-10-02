Ghost of Yotei Guide: Wo finde ich Jin Sakais Schwert, Helm, Maske und Technik?

HQ

Ghost of Yotei spielt Jahrhunderte nach den Ereignissen von Ghost of Tsushima, also gibt es keine Verbindung zwischen den beiden Spielen, oder? Richtig, oder größtenteils korrekt, da es einen kleinen Bereich gibt, in dem die beiden Sucker Punch -Projekte kollidieren.

Für diejenigen, die auf der Suche nach kosmetischen Gegenständen zum Thema Jin Sakai sind, finden Sie hier das Schwert, den Helm, die Maske und die Technik von First Shinobi. Aber sei gewarnt, das alles passiert ziemlich spät in der Hauptgeschichte, also sollte eine moderate Spoilerwarnung in Kraft treten.

Für den Anfang musst du Oshima Coast erreichen, was die fünfte der fünf Regionen im Spiel ist. Sobald du die Oni und die Kitsune getötet hast, kannst du das neue Gebiet erkunden, in dem einige der chaotischsten Konflikte im gesamten Spiel stattfinden.

Werbung:

Sobald du die Heimat von Clan Matsumae erreicht hast, wirst du feststellen, dass das Gebiet wie eine Scheibe geformt ist, aus der ein Stück herausgenommen wurde, wo die Küste mit dem Land interveniert. Du musst in den äußersten Südwesten dieser Region fahren, meistens so weit wie möglich, bevor du wieder von dem bekannten Geschichtenerzähler gestoppt wirst.

Er wird dir von einem Mythos der First Shinobi erzählen, einem Mann, der sich gegen die Flut der mongolischen Invasoren stellte und sein Samurai-Erbe und seinen Glauben zugunsten der effektiveren, aber moralisch komplexen Shinobi-Methoden aufgab, eine Entscheidung, die ihn schließlich aus der Heimat verdrängte, für deren Schutz er gekämpft hatte. Wir kennen diesen Menschen als Jin Sakai, aber die Ghost of Yotei -Darsteller betrachten ihn einfach als einen Geist, der in der Zeit verloren gegangen ist...

Werbung:

Wie auch immer, nachdem du die Geschichte erzählt hast, kannst du dich auf einen malerischen Waldweg wagen und unterwegs Bambus fällen, um einen Schrein zu finden, der das berühmte Emblem von Jin trägt. Sobald du an diesem Schrein betest, erscheint ein schwarzer Fuchs und führt dich tiefer in den Wald, wo du nach ein wenig Plattforming eine Kiste in der Nähe eines Meditationsortes findest, eine Kiste mit einem alten Haiku-Gedicht, das eindeutig auch von Jin geschrieben wurde.

Nachdem Atsu das Gedicht rezitiert hat, kannst du dich tiefer vorwagen, bis du auf eine Lichtung mit einem Wasserfall in der Ferne und einem verfallenen Haus auf der rechten Seite kommst. Sie müssen in den Wasserfall hinaufsteigen, und der beste Weg ist, durch das Haus zu gehen, das einige unumgängliche Leckereien bietet.

Du kannst nicht nur Erinnerungen an das Leben von Jin finden, wie seinen Enterhaken, seinen Sattel und die Rüstungen unzähliger besiegter Feinde, sondern auch seine kaputten Stag Helmet, die von Atsu erworben und getragen werden können. Das ist der erste Punkt auf der Checkliste, der abgeschlossen ist. Klettere als Nächstes auf das Dach des Hauses und schlurfe an der Klippe entlang, bis du den Wasserfall betrittst und den berühmten Storm Sword sicher in der Höhle findest.

Nun zum zweiten Teil des Checks... Warte! Ein Hinterhalt. Nine Tails Räuber haben den Weg zum Schwert gefunden und es gestohlen, so dass Atsu ein paar Feinde niederstrecken und die Verfolgung aufnehmen müssen. Besiege also die Feinde und verlasse die Höhle, hüpfe hinunter in den See und folge dann der anderen Schlucht, die sich aufgrund von Brückeneinstürzen und unbeabsichtigten Einbrüchen im Fluss als schwieriger erweisen wird als erwartet. Sobald du dich von der Schlucht befreit und wieder mit dem Fuchs vereint bist, betrittst du eine viel größere Lichtung, auf der der Home of the First Shinobi in einem Feld mit atemberaubenden Blumen zu finden ist. Du kannst das Haus betreten und weitere Hinweise auf das Leben von Jin nach -Tsushima erhalten, aber letztendlich kannst du hier ohne große Sorgen weitermachen und dich stattdessen darauf konzentrieren, das nahe gelegene Tor zu öffnen.

Sobald du das getan hast, findest du die letzte Ruhestätte von Grave of the First Shinobi, Jin, die von Nine Tails Räubern verdorben wird. Der Dieb, der denkt, dass er mit dem Storm Sword in der Hand große Macht besitzt, wird dich alleine angreifen, und nachdem du ihn in einem Duell besiegt hast, kannst du dir das Schwert von Jin schnappen und die neu freigeschaltete Dance of Wrath -Technik verwenden, um die verbleibenden Feinde leicht zu erledigen.

Nachdem die Gewalt beendet ist, kannst du am Grab von Jin huldigen und die letzte Belohnung vom Ghost of Tsushima -Protagonisten einsammeln, seine denkwürdige Maske, die Atsu vier Möglichkeiten bietet, den Mann zu feiern, der die Techniken und die Lebensweise Atsu begründet hat, mit der er vertraut und geschickt geworden ist.