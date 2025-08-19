Ghost of Yotei bestätigt Multiplayer-Modus im neuen Trailer

HQ

Ghost of Tsushima wird ohne Zweifel vor allem wegen der wunderschönen Welt und der coolen Kämpfe in Erinnerung bleiben, die wir genießen können, wenn wir alleine spielen, für die große Mehrheit der Spieler, aber auch der Multiplayer-Modus Legends, der später kostenlos veröffentlicht wurde, hat eine ziemliche Fangemeinde. Dann ist es sehr verständlich, dass viele gefragt haben, ob die Fortsetzung einen ähnlichen Modus bekommen wird oder nicht, und jetzt haben wir unsere Antwort.

Einige waren vielleicht enttäuscht, als sie sahen, dass der neue Ghost of Yotei -Trailer, der in der Gamescom Opening Night Live gezeigt wurde, viel Filmmaterial enthielt, das wir zuvor gesehen haben, aber er endete mit der Bestätigung, dass ein neuer und verbesserter Legends-Modus irgendwann im Jahr 2026 kostenlos verfügbar sein wird (ihr müsst allerdings das Spiel selbst besitzen).

Diese neue Version wird Story-Missionen für zwei Spieler und Überlebensspiele für vier Spieler enthalten, in denen wir als eine von vier Charakterklassen spielen können, während wir versuchen, dämonische, riesige Versionen von Mitgliedern der Yōtei Six (die Hauptantagonisten im Basisspiel) und eine Vielzahl neuer übernatürlicher Feinde zu besiegen.

Ghost of Yotei selbst wird am 2. Oktober auf PS5 erscheinen.