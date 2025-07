Ghost of Yotei benötigt genauso viel Zeit zum Durchspielen wie sein Vorgänger

HQ

Nach einer langen Zeit mit wenigen neuen großen Spielen von Sony selbst scheint es nun, dass das Tempo wieder anzieht. Vor kurzem wurde Death Stranding 2: On the Beach veröffentlicht, und am 2. Oktober ist es Zeit für die Fortsetzung von Ghost of Tsushima Ghost of Yotei.

In einem Interview mit VGC erzählt uns Sucker Punch mehr über den Titel, einschließlich einer Beschreibung der Spielzeit des Spiels, die ihrer Meinung nach mit seinem Vorgänger vergleichbar sein wird. Wenn man bedenkt, dass es für diejenigen, die die Geschichte durchgespielt haben, ohne sich zu sehr mit Nebenquests herumzuschlagen, etwa 25 Stunden gedauert hat, scheint es auch hier ein riesiges Abenteuer zu sein.

Sie sprechen auch ein wenig über die Arbeit, alles authentisch zu machen, wofür sie schon beim Vorgänger gelobt wurden. Über die Nachbildung von Hokkaido im Jahr 1603 heißt es:

"Unser Spiel ist ein Werk der Fiktion. Wir wollen jedoch, dass sich die Welt authentisch anfühlt und dass wir den Kulturen, die dort existierten, sehr viel Respekt zollen. Zum Glück sind wir ein Teil von Sony. Wir haben also viele Kollegen in Tokio, die uns wirklich helfen, die uns viel Anleitung geben.

Und da dieses Spiel in Hokkaido spielt, haben wir außerdem Leute, die uns helfen, die Ainu-Kultur am besten zu repräsentieren. Wir wollen so treu wie möglich sein, um dieser Gruppe von Menschen, die nicht oft in Videospielen dargestellt werden, gerecht zu werden."

Ghost of Yotei wird exklusiv für PlayStation 5 veröffentlicht. Obwohl es wahrscheinlich irgendwann auch für den PC kommen wird, wissen wir nicht, wann das sein könnte.