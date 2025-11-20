Ghost of Yotei bekommt nächste Woche seinen New Game Plus-Modus

HQ

Obwohl es sich nicht so schnell verkauft hat wie Ghost of Tsushima, hat Sucker Punch s Ghost of Yotei bei Fans und Kritikern gleichermaßen als großer Erfolg erwiesen. Wenn ihr eure Reise durch Japan als Atsu genossen habt, haben wir gute Neuigkeiten zu teilen, denn nächste Woche wird ein neuer Patch erscheinen und eine Reihe neuer Inhalte einführen.

Am 24. November erscheint ein kostenloser Patch, der den lang erwarteten New Game Plus -Modus hinzufügt, sodass du das Abenteuer neu starten kannst, aber alle deine Waffen, Rüstungen, Upgrades und Fähigkeiten aus dem Originaldurchlauf behalten kannst.

Was man davon erwarten kann, fügt der PlayStation Blog hinzu: "New Game Plus wird freigeschaltet, nachdem man die Hauptgeschichte abgeschlossen hat, und es werden neue schwerere Schwierigkeitsgrade sowie zwei neue Trophäen hinzugefügt. Es gibt auch eine neue Währung namens Geisterblumen, die man mit einem neuen Händler gegen mehr als 30 neue Kosmetika eintauschen kann, darunter neue Rüstungssets und Waffenfarben sowie 10 neue Charms. Man kann außerdem eine zusätzliche Stufe an Upgrades für seine bestehenden Rüstungssets und Waffen verdienen."

Also ja, im Rahmen des Updates solltet man auch nach neuen Trophies und Kosmetika suchen, aber das ist noch nicht alles, denn es gibt noch ein paar zusätzliche Goodies. Zum einen gibt es eine neue Statistikanzeige, die zeigt, wie man während der Hauptgeschichte abgeschnitten hat, und dazu kommen noch zusätzliche Barrierefreiheitsfunktionen und neue Fotomodus-Tools.

Dies wird jedoch das letzte größere Update für das Spiel im Jahr 2025 sein, wie Sucker Punch erklärt: "Egal, ob ihr Atsus Geschichte in New Game Plus noch einmal besucht oder in dieser Feiertagssaison zum ersten Mal einsteigt, wir hoffen, ihr genießt eure Zeit in Ezo, und wir können es kaum erwarten, euch 2026 Ghost of Yōtei Legends vorzustellen! Danke fürs Spielen!"