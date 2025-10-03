Ghost of Yotei Anleitung: So schaltest du jedes Rüstungsteil frei

HQ

Im Nachfolge-Action-Adventure Ghost of Yotei von Sucker Punch gibt es eine Vielzahl von Möglichkeiten, Atsu nach deinen Wünschen anzupassen. Es gibt Masken und Hüte, die du finden und tragen kannst, sowie Färbereien, in denen du Ressourcen ausgeben kannst, um deiner Ausrüstung weitere Farboptionen hinzuzufügen. Während die meisten davon nur kosmetischer Natur sind, beeinflussen einige die Art und Weise, wie Atsu gespielt wird, und bieten unterschiedliche Werteattribute und einzigartige Fähigkeiten. Um sicherzustellen, dass du jedes einzelne Ausrüstungsteil, also alle 12 insgesamt, freischaltest, erfährst du hier, wie du jedes Rüstungsteil findest und freischaltest.

Und bevor wir anfangen, verpassen Sie nicht unseren Leitfaden mit den wichtigsten Tipps und wie Sie auch den Ausrüstungsleitfaden von Jin Sakai finden.

Wo finde ich die Onryo-Rüstung?

Dies ist die Rüstung, mit der Atsu ihre Reise beginnt und die nach und nach durch das Abschließen wichtiger Kampagnenmeilensteine aufgewertet wird. Sie benötigt keine Ressourcen, um sich zu verbessern, und in den letzten Teilen der Hauptgeschichte hast du die fünfte und letzte Stufe erreicht (sie ist auch die einzige Rüstung mit fünf Stufen).

Werbung:

Wo finde ich die Libellenrüstung?

Um diese Rüstung freizuschalten, müsst ihr zuerst Tokachi Range erreichen. Wenn du das tust, befindet sich in der Nähe des westlichen Eingangs zur Zone ein Point of Interest, bekannt als Settler's Camp, wo du einen NPC treffen kannst, der dir nach der Rettung seines Lebens eine fast mythische Rüstung verspricht. Klingt doch zu schön, um wahr zu sein, oder? Nachdem du dich wieder mit diesem NPC im örtlichen Huranui's Rest Inn vereinigt hast, wird er von einem Haufen Saito-Samurai überfallen und gefangen genommen, die eine Wiedergutmachung für eine Schuld fordern, was bedeutet, dass du diesen NPC ein zweites Mal retten musst.

Werbung:

Dazu musst du nach Norden zum Nurpur River Campsite gehen, wo er in der Mitte des geschützten Lagers gefesselt wird.

Beseitige die Feinde, befreie den NPC, sprich erneut mit ihm und du wirst erfahren, dass ein tödlicher General auf dem Weg ist, ihn zu exekutieren. Natürlich musst du sein Leben ein drittes Mal retten, indem du diesen General tötest, und danach wird er versuchen, sein Versprechen einzulösen, dir die begehrte Rüstung zu geben.

Dazu müssen Sie nur zum Gasthaus zurückkehren, und das Dragonfly Armour wird zu Ihnen.

Wo finde ich die Kopfgeld-Meisterrüstung?

Im Yotei Grasslands triffst du zum ersten Mal den Kopfgeldgeber-NPC, der neben seinem ikonischen Brett mit Fahndungsplakaten am Yotei's Shadow Inn sitzt. Atsu findet erwartungsgemäß Gefallen an dieser Person und Sie entwickeln bald eine effektive Arbeitsbeziehung, die beide Parteien mit viel Geld belohnt.

Nachdem du einen Haufen Kopfgelder für den NPC in der Region abgeschlossen hast, wird er dir von einem viel tödlicheren Ziel erzählen, das getötet werden muss, einem "lächelnden" Feind, der sich in einer Höhle im äußersten Norden der Region versteckt.

Schnapp dir das Kopfgeld, begib dich in das Gebiet, finde das Ziel in einer Höhle, die von ein paar Feinden geschützt wird, und besiege es dann im Eins-gegen-Eins-Kampf. Nach einem kurzen Moment, in dem ihr gemeinsam Shamisen spielt, gleitet das Ziel in einen ewigen Schlaf und lässt Atsu es begraben und seine Rüstung für sich beanspruchen.

Wo finde ich die Roben für Sitturanyu?

Dies ist eine der ungewöhnlicheren Rüstungen im Bunde, da sie aufgerüstet werden kann. Im Gegensatz zu den meisten anderen, die Ressourcen benötigen, um sich zu verbessern, wird dies durch das Finden einiger der 30 Ainu Gegenstände auf der ganzen Welt verbessert.

Um die Robes for Sitturanyu freizuschalten, müssen Sie den Zwischenbereich zwischen Nayoro Wilds und Teshio Ridge erreichen. Ihr müsst dann The Heart of an Ainu Geschichte in der Gegend annehmen und Huci bei ihren Quests helfen. Es wird einige Zeit dauern, aber wenn ihr diese Rüstung haben wollt, müsst ihr durchhalten.

Danach, wenn du den Hauptknotenpunkt von Husko Kotan erreichst, kannst du mit einem NPC in der Gegend sprechen, und vorausgesetzt, du hast mindestens ein Ainu Relikt in deiner Sammlung bis zu diesem Punkt, wird sie dich mit dem Basisrüstungsset belohnen, das jedes Mal, wenn du 5 erwirbst, vom selben NPC aufgewertet werden kann, 10 und 15 Ainu Reliquien.

Wo finde ich Taros Rüstung?

Wenn du in den frühen Teilen des Spiels Ezo umherwanderst, könntest du auf einen kleinen Jungen stoßen, der von einigen Männern bedroht wird, weil er im Wesentlichen Leichen ausgeraubt hat. Es mag zwar seltsam klingen, aber es ist in deinem besten Interesse, diesen Jungen zu retten, da er zu einem wandernden Händler mit allerlei Leckereien wird.

Außerdem wird er deine anfänglichen Bemühungen belohnen, indem er dir seine Rüstung Taro's Armour schenkt.

Wo finde ich die Rüstung der Unsterblichen?

Macht euch bereit, denn dieser hier ist ein bisschen wie ein Biest. Es handelt sich um eine mehrstufige Quest, die dich über einen Großteil von Ishikari Plains führt, während du zuerst Windspiele jagst und dich dann von ihnen zu einem Bossduell führen lässt.

Um die Quest zu starten, musst du zuerst den Geschichtenerzähler am treffend benannten Storyteller's Rest finden, wo er dir von einem Samurai erzählt, der nicht sterben kann und weiterhin danach strebt, einen würdigen Gegner zu finden, der ihn von den Qualen des Lebens befreien kann.

Sobald dies erledigt ist, musst du vier Windspiele in der Umgebung lokalisieren, von denen sich in den Bereichen auf den Karten unten befinden. Viele sind recht leicht zu finden, einer in der Nähe des Geschichtenerzählers, einer in der Mitte einer nahegelegenen Flussgabelung, einer auf einem Hügel südlich des Geschichtenerzählers und einer hängt an der Klippe, die zum Ishikari Castle führt.

Es sollte gesagt werden, dass Sie die Windspiele verwenden können, um die anderen zu lokalisieren, indem Sie sie hochhalten und sehen, wie sie auf den Leitwind reagieren. Sie wirken am heftigsten, wenn Sie in die Richtung eines Windspiels blicken.

Sobald die vier Windspiele eingesammelt sind, benutze den Leitwind, um dich dorthin zu leiten, wo das Undying Samurai zu finden ist, was der Einfachheit halber der Ort unten ist.

Wenn du die Höhle erreichst, die du erreichst, indem du dich hinunter und um die Felswand herumhangelst, kannst du die vier Windspiele auf den nahegelegenen Pfosten platzieren und schließlich erscheint das Samurai, bereit für ein denkwürdiges Duell, das, wenn es überwunden wird, das Armour of the Undying belohnt.

Wo finde ich die Spinnenlilien-Rüstung?

In Tokachi Range hörst du vielleicht Gerüchte über einen Yokai Dämon, der einen nahegelegenen Tempel heimsucht. Wie wir wissen, sind alle mythischen Geschichten in der Realität verwurzelt, also begeben Sie sich zum Mysterious Gate im äußersten Süden der Region, um Nachforschungen anzustellen. Wenn du hier ankommst, wird der Geschichtenerzähler zur Stelle sein, um dir alles über diesen Mythos zu erzählen, und sobald seine Geschichte gesponnen ist, öffne das Tor und folge dem Weg zu einem nebligen, versteckten Tempel, der als Tominga Estate bekannt ist.

In diesem Bereich werden Sie schließlich von einem Tor mit vier Schlössern gestoppt. Das Öffnen dieser Schlösser ist recht einfach und erfordert das Verständnis des Symbols, das an jedem Schloss angebracht ist.

Das Symbol Pagode bezieht sich auf das Pagodengebäude in der Nähe, in dessen Veranda sich ein Kasten befindet, in dem sich ein Schlüssel befindet.

Das Symbol Grabstein bezieht sich auf den Bereich ganz rechts (wenn du direkt auf das Tor schaust, mit der Pagode ganz rechts). Wenn du dem Pfad folgst, triffst du auf einige Grabräuber, die getötet werden müssen, und nachdem du dem Pfad weiter gefolgt bist, findest du ein Grab mit einem Schlüssel in der Nähe.

Das Symbol Cave bezieht sich auf die Höhle ganz links, an deren Mündung du einen sterbenden Mann findest. Betreten Sie die Höhle, folgen Sie ihr den ganzen Weg hindurch, bis Sie zu einer kleinen Öffnung gelangen, in der ein Haufen Kinderzeichnungen zu finden sind. Heben Sie auch den vorhandenen Schlüssel auf.

Schließlich bezieht sich die Taste Maze ebenfalls auf den Bereich auf der linken Seite, der durch die dunkle Bambusgasse mit einer Fackel davor definiert wird. Folgen Sie dem Pfad und Sie werden auf einen Bambusschlag stoßen, der nicht mit Bambussäulen gefüllt ist. Um dies zu korrigieren, schauen Sie auf den Boden und suchen Sie den Weg mit den Mohnblumen. Befolgen Sie sie jedes Mal und nach ein paar Versuchen werden Sie in der Lage sein, den Schlag zu schneiden und dann den Bereich auch mit einem Schlüssel zu verlassen.

Nun kannst du das Haupttor öffnen, das zu einem weiteren Bereich führt, der schließlich auch zu einer Lichtung führt, wo du den Spider Lily General konfrontieren und bekämpfen kannst, der ansonsten davon überzeugt ist, dass Atsu seine verstorbene Tochter ist, die von den Toten zurückgekehrt ist. Nachdem er den General besiegt hat, wird er gehen und seine Rüstung für dich zurücklassen, damit du sie deiner Sammlung hinzufügen kannst.

Wo finde ich den Crimson Kimono?

Um diese Quest zu starten, müsst ihr zuerst östlich des Red Crane Inn in Teshio Range zu einem Mother Daughter Baum mit goldenen Blättern gehen. Wenn du hier ankommst, findest du eine Schneeskulptur einer Tochter und einer Mutter, die sich umarmen, und bald darauf erscheinen einige roteYuki Mushi Glühwürmchen, die dich den Berg hinauf zu einem verlassenen Lager mit einem Zettel führen. Heben Sie ihn auf und machen Sie sich bereit, den zweiten Baum zu finden.

Dieser befindet sich im Norden und wie der erste musst du mit der Schneeskulptur interagieren und dann den Glühwürmchen folgen. Dieses Mal tauchen jedoch einige Feinde auf und du musst sie niederstrecken, bevor du die nächste Note erreichst, aber wenn du das tust, ist es an der Zeit, den dritten und letzten Baum zu finden.

Diese befindet sich in der Mitte der Karte, und schon bald musst du den Glühwürmchen durch eine örtliche Höhle folgen, bis du ein Gebiet erreichst, das als Old Home bekannt ist.

Wenn du das tust, findest du im Haus einen Zettel auf dem Dachboden, der die Aufforderung zur Reparatur der Schneeskulptur in der Nähe aktiviert. Wenn du das getan hast, folge den Glühwürmchen ein letztes Mal und sie werden dich zu einem Grab führen, wo das Crimson Kimono lokalisiert werden kann.

Wo finde ich die Söldnerkleidung?

Es gibt nicht viel zu tun, da du es dir verdienen wirst, indem du in der Geschichte voranschreitest. Während der Oni -Storyline, wenn du und Jubei Ishikari Castle infiltrieren, wird Atsu neue Kleidung tragen, die sie danach behalten darf! Kinderleicht.

Wo finde ich Ginjis Wachrüstung?

Wahrscheinlich eines der letzten Rüstungsteile, das du entdeckst, Ginji's Guard Armour erfordert den Abschluss der Quest Pride Before Tea in Oshima Coast. Er kann östlich von Matsumae Castle gefunden werden und wird in Form von Ginji angeboten, in der Hoffnung, eine mächtige Rüstung zu bergen, die bald an Saito Soldaten verkauft wird.

Um die Ausrüstung zu bekommen, bringt dich Ginji zu einem nahegelegenen Teehaus (Jojo Tea House ), wo du bei deiner Ankunft die Bedrohung durch Saito eliminieren und Ginji befreien musst. Dann besteht das Ziel darin, die Rüstung in der Nähe in einem Behälter in der Ecke des Raumes zu finden, in dem Ginji festgehalten wird. Wenn du das tust, tragen Atsu die Rüstung und stellen sie dann auf die Probe, indem sie einen Haufen Saito Truppen besiegen, die kommen, um die Rüstung für sich zu beanspruchen.

Wo finde ich die Neunschwanzrüstung?

Dies ist auch eine ziemlich einfache Quest, da du dieses Rüstungsset erhältst, indem du der Hauptquestreihe Kitsune folgst. Wenn du deineNine Tail erste Basis belagerst, findest du nicht nur eine Chiffre, sondern auch eine Rüstung, die es dir theoretisch ermöglicht, dich unter die einheimischen Soldaten zu mischen (aber in der Praxis macht es keinen Unterschied...). Getan und getan.

Wo finde ich die Fundoshi-Rüstung?

Zunächst einmal ist es vielleicht übertrieben, diese Rüstung zu nennen, da es buchstäblich nur ein Handtuch ist, das Atsu trägt. Um es zu erhalten, musst du jedes einzelne Hot Spring um Ezo finden und darin baden. Es gibt eine Reihe von Vögeln zu finden, von denen man sie leicht finden kann, indem man Vögeln folgt und nach Rauchzeichen am Himmel Ausschau hält.