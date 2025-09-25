HQ

Vom ersten Bild an ist der Unterschied frappierend. Während Ghost of Tsushima in der ersten Stunde mit etwas ungeschickt inszenierten Zwischensequenzen und uninteressanten Antagonisten ins Straucheln geriet, setzt Ghost of Yotei die Szene ganz anders und fesselnd in Szene. Die zentrale Prämisse der Rache wird schnell und effektiv etabliert, und in einem rasenden Fiebertraum einer nächtlichen Sequenz mit einem Haus in Flammen findet der erste von The Yotei Six sein Ende, bevor Atsu sich auf den Weg nach Ezo macht, wo der atemberaubende Blick auf Mount Yotei eine großartige Einleitung bildet. Zu diesem Zeitpunkt ist weniger als eine Stunde vergangen und ich bin völlig überzeugt. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein! Oder besser gesagt, es ist ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, denn Ghost of Yotei können das Tempo nicht ganz mitgehen, weder in Bezug auf denkwürdige Szenen noch auf deren Regie. Der Quantensprung fehlt, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass Sucker Punch ein weiteres solides und schönes Spiel mit einer Welt geschaffen hat, von der ich nicht genug bekommen kann, sie zu erkunden.

Vor seiner Veröffentlichung wurde Ghost of Yotei dafür kritisiert, dass es wie eine einigermaßen sichere Fortsetzung wirkt, und in vielerlei Hinsicht ist es das auch, aber die erste Stunde etabliert sehr effektiv, was Sucker Punch Productions ' Fortsetzung zu einem eigenen Ding macht. Während sich die Geschichte von Jin in Ghost of Tsushima um die Rückeroberung der titelgebenden Heimat von den einfallenden Mongolen und die moralische Flexibilität drehte, die Jin infolgedessen üben musste, geht es in der Geschichte von Atsu um Rache. Rache für die Familie und das Leben, die ihr The Yotei Six geraubt haben. Es ist eine westliche Version von Kill Bill, die im Japan des 17. Jahrhunderts spielt, was an sich schon eine effektive narrative Grundlage ist. Von hier aus beinhaltet die Erzählung jedoch auch eine eher makroorientierte Perspektive, die sich ein wenig zu ausgefeilt anfühlt, in der Ezos Wunsch nach Unabhängigkeit vom Yotei Six Anführer Saito ausgenutzt wird, um die Bevölkerung in eisernem Griff zu halten und einen brutalen Krieg gegen die Samurai des Matsumae Clans zu führen.

Aber mehr noch als einem erzählerischen Zweck dienend, ist die Existenz von Atsu als wandernde Söldnerin, die von Mahlzeit zu Mahlzeit lebt, um ihr ultimatives Ziel zu verfolgen, wie geschaffen für die offene Welt. Es macht Sinn, dass Atsu kleine Aufgaben übernehmen muss, um ihre Reise zu finanzieren und Wissen zu suchen, um ihre Erfolgschancen zu verbessern, und es macht Sinn, dass sie Solidarität mit den Verbündeten sucht, die ihren Weg kreuzen und ihren Horizont erweitern. Atsu ist weitgehend Autodidaktin - sowohl in Bezug auf den Kampf als auch auf zwischenmenschliche Fähigkeiten - und wenn sie also in einer neuen Waffe ausgebildet wird, macht das einen Unterschied. Aber darüber hinaus passt Ghost of Yotei gut zur Entwicklung ihres Charakters auf thematischer Ebene. Atsu wird von einem Durst nach Rache getrieben. Es hält sie am Leben, aber ein Leben ohne andere ist auch armselig. Die Menschen, die sie auf ihrem Weg trifft, lehren sie, dass es im Leben andere Dinge gibt als Gerechtigkeit und Ehre. Es mag ein wenig weich klingen, wenn man bedenkt, dass wir es mit einem hartgesottenen Rachedrama zu tun haben, aber tatsächlich sind einige der Begegnungen ziemlich bewegend. Insbesondere die Begegnung mit den exzentrischen Huci der Ainu Menschen im hohen Norden ist ein schönes Beispiel dafür, dass hinter einem Verbrechen nicht immer böse Absichten stecken und dass Bestrafung nicht immer der Weg nach vorne ist.

Die Geschichte von Huci ist nicht Teil der Hauptgeschichte als solche, aber sie zeigt auf brillante Weise, wie gut Sucker Punch darin geworden ist, die Grenzen zwischen Haupt- und Nebeninhalten zu verwischen, ohne dass man jemals Zweifel daran hat, was es braucht, um die Geschichte voranzutreiben. Fast alle Nebeninhalte - ob es sich um epische Mythen handelt (in denen Sucker Punch in einer Instanz mit dem Horrorgenre flirtet, mit haarsträubenden Ergebnissen) oder kleine Rockstar -artige dynamische Begegnungen - haben entweder einen funktionalen oder thematischen Bezug zur Gesamthandlung. Und darüber hinaus hat Sucker Punch seine Fähigkeit, eine offene Welt zu entwerfen, die von organischer Erkundung angetrieben wird, stark verfeinert. Ja, der Wind und die Tierwelt leiten Sie immer noch, und wo Rauch ist, ist normalerweise auch Feuer oder zumindest etwas Aktivität. Aber tatsächlich habe ich genauso viele Dinge ohne diese künstlicheren Hilfsmittel gefunden. Ein markanter Baum steht einsam auf einem Hügel; ein Grat bietet eine bessere Aussicht; Ein Bär steht über eine Leiche gebeugt. Ezo ist reich an solchen Markern, und tatsächlich hat es mir am meisten SpaßGhost of Yotei gemacht, wenn ich mich einfach von den Dingen herumführen ließ, die mich dazu einluden, genauer hinzuschauen, vor allem, weil das Spiel tatsächlich Marker in der Welt fallen lässt.

Während es dem Spiel also noch mehr gelingt als seinem Vorgänger, die Minimap-gesteuerte Jagd nach Kartenmarkierungen abzuschaffen, gelingt es ihm nicht, einen weiteren langweiligen Trend im Open-World-Design abzuschaffen. Atsu muss immer noch ein Meer an verschiedenen Materialien sammeln, um Waffen und Rüstungen aufzuwerten und mit anderen Farben zu färben. Ich bin nicht gegen Upgrades, überhaupt nicht, aber ich mache die Sammlung sinnvoll, so wie es ist, wenn ich einen neuen Talisman finde oder einen Schrein besuche, um meine Fähigkeiten zu verbessern. Das derzeitige Modell, nach jedem Kampf 10 verschiedene Gegenstände zu sammeln, fühlt sich einfach wie eine billige Möglichkeit an, mich bei der Stange zu halten.

Auf der anderen Seite gibt es auch an der Umgebung nichts zu meckern. Ezo ist einer der schönsten Orte, die mir bisher begegnet sind. Das ist vielleicht nicht so überraschend, da Tsushima auch in Sachen Schönheit überragend waren, aber Ezo ist immer noch einen Schritt weiter. Am auffälligsten ist natürlich das riesige Mount Yotei, das über den Horizont hinausragt, egal wo man sich in der Eröffnungsregion befindet. Aber es steht nicht allein. Die meisten Regionen haben ihre eigenen beeindruckenden Sehenswürdigkeiten, die nicht nur ein visuelles Spektakel sind, sondern auch als Orientierungspunkte dienen, an denen Sie sich orientieren können. Wie in seinem Vorgänger hat Sucker Punch ein ausgezeichnetes Gespür für den dramatischen Einsatz kontrastierender, kräftiger Farben und einen noch dramatischeren Einsatz von Blättern, egal ob sie von den Bäumen fallen oder vom Boden aufwirbeln. Und wo wir gerade von Blättern sprechen: Ghost of Yotei hat einige der knorrigsten, windgepeitschten und charaktervollsten Bäume, die ich je in einem Spiel gesehen habe. Es ist Weihnachten für uns alle Baumliebhaber.

Ezo ist in fünf Regionen unterteilt, von denen einige die Heimat eines Mitglieds von The Yotei Six sind. Die "schurkenfreien" Regionen sind visuell am beeindruckendsten, während diejenigen, die einen Antagonisten beherbergen, erzählerisch am deutlichsten wirken. In Ishikari wirst du ständig an die Verwüstung der Burg durch General Oni erinnert, die von ihrem Platz auf einer dramatischen Klippe aus über dich zu wachen scheint, und in Oshima erzeugen Bombardements von den Schiffen der Söhne von Saito ein dramatisches Bild. Beide Regionen erzählen ihre eigenen Geschichten innerhalb der Erzählung, was gut funktioniert, aber ich wünschte, Sucker Punch hätte mehr getan, um das Missionsdesign von Ort zu Ort zu unterscheiden. Das gelingt ihnen nur in der eisigen Kälte Teshio, wo der Shinobi The Kitsune regiert. Er nutzt Code-Systeme, um aus dem Schatten zu schlagen, weshalb das Lesen von Codes und das Lösen von Rätseln eine erfrischend große Rolle spielen.

Es hätte Ghost of Yotei gepasst, wenn Sucker Punch öfter mit ihrem bevorzugten Missionsdesign gebrochen hätten, denn wie im Vorgänger enden ein paar Missionen zu viel in einer mittelgroßen Schlacht, in der das ansonsten hervorragende Kampfsystem durch die Anzahl der Freunde und Feinde verwässert wird. Glücklicherweise gibt es auch viele denkwürdige Momente. Eine frühe Mission, in der du bei strömendem Regen zu Yotei Shadow Inn hochreitest, um dich einigen niederrangigen Schlägern zu stellen, ist auf die bestmögliche Art und Weise ein klassisches Western-Pastiche, während etwas so Unschuldiges wie ein Picknick unter Freunden zeigt, wie wichtig es ist, ein wenig langsamer zu werden.

Die Höhepunkte sind jedoch die Duelle gegen The Yotei Six. Als Höhepunkt ihrer jeweiligen Kapitel sind sie meist visuelle Spektakel, die die Samurai-Fantasie hervorragend kanalisieren. Sie sind vielleicht mechanisch nicht so abwechslungsreich, wie ich es mir erhofft hatte, aber sie zeigen das Kampfsystem von seiner besten Seite. Im Gegensatz zu den größeren Kämpfen erfordern sie deine Reflexe und die Fähigkeit, kleine Lücken auszunutzen.

Lassen Sie uns ein wenig auf das Kampfsystem eingehen. Insgesamt fühlt es sich sehr ähnlich wie sein Vorgänger an, allerdings gibt es deutliche Unterschiede. Die Haltungen sind zugunsten von fünf verschiedenen Waffen ausgefallen. Neben dem klassischen Katana wirst du zum Beispiel mit dem Riesenschwert Odachi oder dem Speer Yari kämpfen. Die Änderung führt zu einem etwas weniger eleganten visuellen Ausdruck, wenn Atsu in Sekundenbruchteilen einen Speer ziehen muss, anstatt das Katana "nur" auf eine andere Art und Weise zu halten. Auf der anderen Seite gibt es den Kämpfen mehr Abwechslung und meinem Gehirn fällt es leichter, Stärken und Schwächen zu erkennen, wenn es statt Haltungen ganz unterschiedliche Waffen berücksichtigen muss.

Die fünf Nahkampfwaffen machen den Großteil deines Kampfarsenals aus, aber du hast auch die Möglichkeit, Langstreckenwaffen in Form von Bögen und als Neuheit ein Gewehr zu verwenden. Diese eignen sich am besten, um Feinde aus der Ferne auszudünnen, während Unterstützungswaffen wie Kunai, Rauchbomben und eine Pistole dir in einer engen Situation Luft verschaffen können. Die beste Neuerung sind jedoch die Wegwerfspeere und Katanas, die oft auf dem Schlachtfeld verstreut sind und von besiegten Feinden fallen gelassen werden. Es hat einfach etwas Zeitloses, einen zwei Meter langen Speer aufzuheben und ihn in den Bauch eines herannahenden Feindes zu werfen, während das Spiel in Zeitlupe abläuft.

Trotz der vielen Optionen sind die Kämpfe immer noch recht einfach, wenn auch zufriedenstellend. Parieren und schwere Angriffe sind immer noch der Weg, um alle Feinde zu öffnen, während Unterstützungs- und Fernwaffen dir einen zusätzlichen Vorteil verschaffen, ohne den Kampf für dich gewinnen zu können.

Oft ist es auch möglich, ungesehen zu bleiben und aus dem hohen Gras zu schlagen. Tarnung war eine klare Achillesferse in Ghost of Tsushima, die Sucker Punch dieses Mal berücksichtigt. Nicht, indem man sie deutlich verbessert, sondern indem man sie abschwächt und einfacher macht. Die Abschnitte, die sich für Stealth eignen, haben oft eine ziemlich offensichtliche Route, und obwohl es sich in gewisser Weise etwas weniger ehrgeizig anfühlt, ist es nie frustrierend. Ich habe es sogar genossen, mich effektiv durch feindliche Lager schleichen zu können, und der neue Kusarigama-Schleichkill aus der Ferne ist einfach hervorragend anzusehen.

Ja, Konfrontationen nehmen in Ghost of Yotei viel Raum ein, aber es gibt auch Raum für Ruhe und Reflexion. Es ist immer noch ein Vergnügen, die Berge der Region zu erklimmen, nicht weil das Klettern besonders aufregend ist, sondern weil Sucker Punch glücklicherweise darauf besteht, an ihren Plattformwurzeln festzuhalten, indem sie Sprünge machen, an denen man scheitern kann, sowohl mit als auch ohne den immer schönen Enterhaken. Und als Neuheit können Sie jetzt Hänge hinunterrutschen, was mehrere dringend benötigte Abkürzungen bietet. Darüber hinaus sind sie die Quelle des besten Jump'n'Run des Spiels, wenn du einen Berghang hinunterrutschen, im letzten Moment wegspringen und dich mit deinem Enterhaken in Sicherheit bringen musst.

Noch mehr Ruhe finden Sie bei einigen der Nebenaktivitäten. Ob es sich um Reflexionen in heißen Quellen, das Malen der malerischen Umgebung oder das Lösen von Statuen-basierten Rätseln (wie in echten Rätseln) handelt, es gibt viele Möglichkeiten, langsamer zu werden und die schönen Aspekte des ansonsten turbulenten Daseins von Atsu zu genießen.

In diesem Wechselspiel zwischen dem Schrecklichen und dem Phantastischen, zwischen Trauer und Freude ist Ghost of Yotei am stärksten. Denn auch wenn die Rache und die damit einhergehende Finsternis der Ausgangspunkt sind, so zeichnet sich doch auch die Möglichkeit eines reicheren Lebens mit liebevollen Beziehungen und Sinn ab, das nicht mit Tod und Zerstörung einhergeht und Hoffnung bietet. Dieser Teil der Geschichte ist eindeutig der interessanteste, nicht der Zusammenstoß zwischen Samurai-Clans und Gesetzlosen. Glücklicherweise versteht Sucker Punch das, vor allem in den letzten Stunden, die erzählerisch, zusammen mit der Eröffnung, eindeutig die stärksten sind.

Wenn sich der Rauch der Schusswaffen des Clans Saito verzogen hat, bleibt die Geschichte von Atsu eine erfolgreiche Schwester von Jin. Sucker Punch geht zwar auf Nummer sicher, aber die fantastische Welt und der effektive Racheplot verleihen Ghost of Yotei immer noch ihre eigene Identität. Es ist immer noch eine Serie mit klaren Einschränkungen, die sich in dem monotonen Missionsdesign und der altmodischen Tarnung zeigen, und es ist enttäuschend, dass Sucker Punch nicht mehr getan hat, um diese Probleme zu beheben, zumal sie auch das erste Spiel geplagt haben. Aber es hat sicherlich seine Qualitäten: Von epischen Duellen bis hin zu Erkundungen, die auf Neugier basieren, serviert es sowohl die Fantasie, ein rachsüchtiger Geist zu sein, als auch eine Person aus Fleisch und Blut mit Träumen von einem besseren Leben auf hervorragende Weise. Sollte Sucker Punch am Ende ein drittes Spiel in der Serie machen, sind große Verbesserungen erforderlich, aber hier im zweiten Teil haben sie genug getan, um Ghost of Yotei zu einer willkommenen Ergänzung des Open-World-Genres zu machen.