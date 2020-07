Ghost of Tsushima verkauft am ersten Wochenende fast 2,5 Millionen Einheiten

Sony verabschiedete sich letzte Woche mit einer spannenden Meldung ins Wochenende. Ghost of Tsushima, der neue Titel von Sucker Punch, habe sich in den ersten drei Tagen auf dem Markt erstaunliche 2,4 Millionen Mal verkaufen können, heißt es in einer späten Pressemitteilung vom Freitag. Das Open-World-Actionspiel wurde am 17. Juli veröffentlicht und es ist schon jetzt das sich am schnellsten verkaufende PS4-Game, das auf keiner bestehenden Serie basiert. Weitere Informationen zu diesem Samurai-Abenteuer findet ihr in unserer Rezension.