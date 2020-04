Ghost of Tsushima verbindet spielerische Freiheit mit Konsequenzen

Es sind nur noch zweieinhalb Monate bis zur geplanten Veröffentlichung von Ghost of Tsushima, allerdings waren sowohl Sony als auch Sucker Punch bisher relativ spärlich in der Kommunikation. Allzu viele konkrete Informationen und Gameplay-Einblicke aus dem Spiel haben wir deshalb noch nicht bekommen, allerdings kann uns das offizielle Playstation Magazine aus Großbritannien aushelfen. Die haben kürzlich mit den Infamous-Entwicklern über das Spiel gesprochen und herausgefunden, dass sich das Team in einigen Teilen aus der Komfortzone heraustraut.

Wie anhand der fehlenden Gesundheitsleiste veranschaulicht wird, erscheinen nur sehr wenige künstliche Informationen auf unserem Bildschirm. Wir erhalten aus diesem Grund wohl auch keine Indikatoren, die uns zur nächsten Aufgabe und dergleichen führen. Stattdessen müssen die Spieler mit gesundem Menschenverstand und offenen Augen durch die Welt gehen und selbst herausfinden, wohin die Reise führt. In gewisser Weise erinnert uns diese Herangehensweise an The Legend of Zelda: Breath of the Wild und ein paar andere Open-World-Rollenspiele der neueren Zeit.

Was Sucker Punch mit einigen vagen Hinweisen ebenfalls bestätigt ist, dass wir wohl auch Entscheidungen treffen werden, die unsere Beziehung zu anderen Menschen im Spiel beeinflussen. Beispielsweise sollen wir auf diesem Wege Verbündete gewinnen können, die zu erbitterten Feinden werden, wenn uns ihre Aktionen nicht überzeugen. Laut dem Playstation Magazine spiegelt sich diese Wahlfreiheit auch im Gameplay wider, da uns in den Missionen stets mehrere Optionen zur Verfügung stehen sollen. Wir können schleichen, offensiv und direkt vorgehen, einen Greifhaken verwenden, um auf Dächer und höhergelegene Punkte zu gelangen, und dergleichen.

Außerdem erwähnt Sucker Punch, dass im Spiel dynamisch die Zeit vergeht, wenn wir etwas machen oder die Gegend erkunden. Welchen Einfluss die zeitliche Dimension auf unser Abenteuer hat, wissen wir nicht - die Entwickler blieben bei diesem Thema vage. Jetzt ist es an der Zeit zu sehen, ob diese all Teile in naher Zukunft zusammenfinden werden oder ob Ghost of Tsushima aufgrund der Pandemie ebenfalls noch einmal verschoben werden muss.

Quelle: IGN.