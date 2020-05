Ghost of Tsushima unterhält mit Nebenmissionen etwa 40 bis 50 Stunden lang

Sucker Punch hat uns diese Woche ein paar konkrete Zahlen über die zu erwartende Länge von Ghost of Tsushima auf den Tisch geklatscht. Wie wir in der ersten Gameplay-Präsentation gesehen haben, bietet das Spiel eine große, offene Welt mit einer Reihe von Nebenaktivitäten, Sammlerstücken, Missionen und Erkundungstouren. In einem Interview mit Voxel sagte uns der Entwickler Nate Fox, dass fleißige Spieler etwa mit 40 bis 50 Stunden Inhalt rechnen müssen, wenn sie alles erleben und sehen wollen.

"Es ist schwierig, diese Frage zu beantworten, da die Welt ein großer Raum mit mehreren isolierten Nebengeschichten ist. Wir haben mehrere Tests mit Leuten durchgeführt, die ungefähr sechseinhalb Stunden am Tag spielten und die Ergebnisse waren sehr unterschiedlich. Viele haben die Hauptgeschichte nicht beendet, weil sie damit beschäftigt waren, andere Aspekte des Spiels zu erforschen", fügte Fox hinzu. Laut dem Entwickler wurden große Anstrengungen unternommen, um all diese Ablenkungen in Ghost of Tsushima zu kreieren.