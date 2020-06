Ghost of Tsushima taucht in einem neuen Trailer auf

Sony hat am Abend einen neuen Trailer zum kommenden Open-World-Actionspiel Ghost of Tsushima veröffentlicht. Das kurze CGI-Video zeigt zwar keine Spielszenen, dafür erhalten wir einen schicken Einblick auf ein, zwei malerische Szenen im Spiel und begleiten den Geister-Samurai Jin Sakai auf einigen Schlachten. Stealth, der Einsatz neumodischer Gadgets und einige Verbündete sind ansonsten noch zu sehen, das ist aber nur ein kleiner Appetitanreger. Am 17. Juli können wir Jin exklusiv auf der Playstation 4 dabei begleiten, wie er die Mongolen aus Tsushima vertreibt.

You're watching Werben