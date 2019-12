Auf der State of Play hat uns Sony in einem Teaser-Trailer auf das heutige Video von Ghost of Tsushima aufmerksam gemacht und während der Game Awards konnten Sucker Punch...

Gerücht: Ghost of Tsushima erst in der zweiten Jahreshälfte 2020

am 25. Oktober 2019 um 15:49 NEWS. Von Stefan Briesenick

Momentan gibt es überall Verzögerungen, das betrifft Doom Eternal, The Last of Us: Part II und gleich drei spannende Ubisoft-Titel. Zum Glück hat Ghost of Tsushima noch...