Ghost of Tsushima: Patch bringt neue Spielinhalte

Anfang Oktober berichteten wir detailliert über die Ankündigung eines großen Patches für Ghost of Tsushima auf der PS4. Nun wurde Update 1.1. veröffentlicht und das Spiel um einige neue Features erweitert.

"Version 1.1. wird als kostenloses Update allen Spielern von Ghost of Tsushima zur Verfügung stehen. Mit diesem Update erscheint Ghost of Tsushima: Legends, ein brandneuer Koop-Mehrspieler-Modus, der von der japanischen Mythologie inspiriert wurde, sowie aufregende, neue Verbesserungen und der Modus Neues Spiel+ für unsere Einzelspieler-Kampagne!"

Nähere Details findet Ihr in unserer Meldung vom 5. Oktober. Unsere Meinung zu Ghost of Tsushima könnt Ihr in unserer Kritik nachlesen. Einen Trailer zum Update 1.1. seht Ihr hier: