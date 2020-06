Ghost of Tsushima ließ sich hauptsächlich von Red Dead Redemption inspirieren

Nachdem wir Ghost of Tsushima kürzlich in einem voraufgenommenen Livestream ausgiebig sehen konnten, ist die Erwartungshaltung bei vielen Spielern deutlich bodenständiger geworden. Fans auf der ganzen Welt scheinen Sucker Punchs Herangehensweise an die offene Welt etwas skeptischer gegenüber zu stehen, dabei hat sich das Studio von einer der beliebtesten offenen Welten aller Zeiten inspirieren lassen - der des ersten Red Dead Redemption.

In einem Interview mit Gaming Bible spricht Game Director Nate Fox darüber, dass das originale Red Dead Redemption die Hauptinspirationsquelle für das Team hinter Ghost of Tsushima war: "Ich würde sagen, die Inspiration Nummer eins für den Titel war Red Dead Redemption - nicht Red Dead 2, sondern [Teil 1] -, weil [Rockstar] so fantastische Arbeit geleistet hat, um die Fantasie, ein gesetzwidriger Cowboy zu sein, zum Leben zu erwecken. Landschaft, wie die Menschen mit uns sprechen, wie man sich bewegt - einfach alles hat diese Identität [unterstützt]."

Darüber hinaus gibt Fox zu, dass sich viele Entwickler auch vom Nintendo-Switch-Hit The Legend of Zelda: Breath of the Wild inspirieren ließen. Das konnte man bei einigen Ausblicken ganz gut erkennen.