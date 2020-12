Ghost of Tsushima: Legends würdigt vier erfolgreiche Playstation-4-Spiele

You're watching Werben

Sucker Punch hat ihr Action-Adventure Ghost of Tsushima nach der Veröffentlichung mit einem durchaus soliden Mehrspielermodus erweitert und sich in diesem Rahmen an einigen spannende Sachen versucht. Dass Einzelspielerabenteuer nach der Veröffentlichung in einem solchen Rahmen erweitert werden, ist bereits für sich genommen eine Ausnahmeerscheinung, doch das i-Tüpfelchen kommt erst noch.

Wie die Entwickler heute mitteilten, wird jede der vier Klassen im Mehrspielermodus Ghost of Tsushima: Legends ein bestimmtes Ausrüstungsstück erhalten, das an besonders erfolgreiche PS4-exklusive Titel angelehnt ist. Wer Titel wie Bloodborne, God of War, Horizon: Zero Dawn und Shadow of the Colossus in Ehren halten will, darf seinen mächtigen Ghost mit entsprechenden Items individualisieren. Dafür müsst ihr bis zum 15. Januar 2021 bestimmte Herausforderungen in den Story- oder Surival-Missionen des Online-Modus abschließen - ihr habt also nur vier Wochen lang Zeit.

Unten bekommt ihr einige Aufnahmen der Entwickler zu Gesicht und falls ihr euch den Legends-Modus nun näher anschauen wollt, empfehlen wir euch zuvor noch einen Blick in unsere Kritik zu werfen.