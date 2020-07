Ghost of Tsushima: Eigene Kritik und Trailer mit wunderschönen Aufnahmen am Start

Am Freitag wird endlich der neue Playstation-4-Blockbuster Ghost of Tsushima veröffentlicht und ihr könnt ab sofort unsere Kritik zum Spiel lesen. Ich habe mir die Mühe gemacht und in meinem Urlaub das Open-World-Actionspiel komplett durchgespielt (deshalb dürft ihr euch in den kommenden Tagen auf einen kleinen Guide mit hilfreichen Tipps freuen). Die Rezension wird von Sonys sehr stimmigem Launch-Trailer und Aufnahmen aus dem Spiel begleitet. Ghost of Tsushima bietet neben wunderschönen Umgebungen auch blutige Schlachten, wie ihr unten seht. Werdet ihr es spielen oder setzt ihr den Titel aus?

