Ghost kehrt zu Call of Duty: Modern Warfare zurück

Infinity Ward deutet seit einigen Tagen energisch und nicht gerade subtil an, dass Fans von Call of Duty bald mit der Rückkehr eines alten Bekannten rechnen dürfen. Ghost aus Modern Warfare 2 wird in wenigen Tagen in den neuesten Ableger des Franchise - Modern Warfare - zurückkehren, sobald die zweite Content-Staffel am 11. Februar durchstartet. Nachdem der Neustart im letzten Jahr die Geschichte zurückgesetzt hat, kann also auch der Lieblingscharakter der Fans wieder in Aktion treten.

Kommt euch der Name Lt. Simon Riley bekannt vor?