Ghost Bike wurde umbenannt in Wheel World

Wenn Sie immer noch den Atem angehalten haben, dass Ghost Bike später in diesem Jahr erscheinen würde, sollten Sie wahrscheinlich aufhören, und zwar aus mehreren Gründen. Erstens wird das Spiel nun irgendwann Anfang 2025 für PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen. Zweitens, weil es umbenannt wurde und Entwickler Messhof sich stattdessen dafür entschieden hat, den Titel Wheel World zu nennen.

Auf die Frage, warum das Spiel umbenannt wurde, erklärten Mak Essen und Kristy Norindr von Messhof: "Das Gameplay in Wheel World hat eine Reihe von Iterationen in Bezug auf Gameplay und Struktur durchlaufen, und die Erzählung musste sich im Laufe der Zeit anpassen. Letztes Jahr, als es sich richtig anfühlte, das Projekt anzukündigen, kamen wir auf den Namen Ghost Bike, basierend auf der Erzählung.

"Es war ein Spiel darüber, auf einem Fahrrad zu sterben, nachdem man von einem Auto angefahren wurde und in einem Fahrrad-Walhalla endete. Obwohl es nicht direkt auf realen Ghost Bikes basierte (diese weißen Fahrräder, die an Radfahrer erinnern, die von Autofahrern getötet wurden), gab es genug Überschneidungen, um das Gefühl zu haben, dass der Name gerechtfertigt war und die Assoziationen aus beiden Richtungen positiv sein würden. Aber als sich die Dinge im Gameplay änderten (um es mehr Spaß zu machen) und damit auch die Geschichte (vor allem im Ton), passte es immer weniger."

Was von dir in Wheel World erwartet wird, so dreht sich das Gameplay darum, gegen Elite-Radsportteams in Rennen mit hohem Einsatz anzutreten, während du dein Fahrrad aufrüsten und verbessern kannst, und gleichzeitig gestohlene legendäre Teile wiederfindest, um ein Ritual durchzuführen und die Welt zu retten. Also, im Grunde genommen eine ganze Menge.

Da Wheel World nun nächstes Jahr debütiert, könnt ihr euch unten den neuesten Trailer für das Spiel ansehen, der ein wirklich stilvolles und beeindruckendes Abenteuer präsentiert.