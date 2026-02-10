Ghislaine Maxwell lehnt es ab, bei der Aussage im Repräsentantenhaus auszusagen, und beruft sich auf den fünften Verfassungszusatz: "Sehr enttäuschend"

HQ

Ghislaine Maxwell, die langjährige Vertraute des verurteilten Sexualstraftäters Jeffrey Epstein, weigerte sich, während einer Vernehmung vor dem US-Repräsentantenhausausschuss für Aufsicht und Regierungsreform am Montag Fragen zu beantworten, teilten die Abgeordneten mit. Maxwell, die nach ihrer Verurteilung 2021 wegen sexuellen Missbrauchs von Teenager-Mädchen durch Epstein eine 20-jährige Haftstrafe verbüßt, berief sich auf ihr fünftes Verfassungszusatzrecht gegen Selbstbelastung und gab keine substanzielle Aussage ab, was parteiübergreifend zu Frustration führte.

Der republikanische Ausschussvorsitzende James Comer sagte, die Ablehnung sei "sehr enttäuschend" und wies darauf hin, dass die Gesetzgeber Antworten zu Epsteins Verbrechen und der möglichen Beteiligung anderer Personen gesucht hätten. Die Demokraten waren ebenso kritisch und warfen Maxwell vor, die Aussage genutzt zu haben, um eine Kampagne für Gnade von Präsident Donald Trump voranzutreiben. Sie forderten Trump auf, jede Begnadigung öffentlich auszuschließen und argumentierten, dass ihr Schweigen den Zweck der Kongressuntersuchung untergrabe.

Maxwells Anwalt, David Markus, verteidigte die Entscheidung und sagte, sie stehe vor einem anhängigen Habeas-Antrag, der das, was er als unfaires Verfahren bezeichnete, anfechte. Er fügte hinzu, dass Maxwell bereit wäre, "vollständig und ehrlich" zu sprechen, wenn Trump ihm Gnade gewähre – eine Behauptung, die die politische Gegenreaktion weiter befeuerte. Die Aussage erfolgt, während das Justizministerium weiterhin interne Dokumente im Zusammenhang mit Epstein veröffentlicht, während der Ausschuss mitteilte, dass weitere hochkarätige Vernehmungen in der Untersuchung später in diesem Monat geplant sind...

