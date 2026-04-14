Ghana verpflichtet vor der Weltmeisterschaft den ehemaligen Real-Madrid- und Manchester-United-Trainer Carlos Queiroz

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Carlos Queiroz, 73-jähriger portugiesischer Fußballtrainer, zuletzt Nationaltrainer für Oman, Katar, Iran und Ägypten, wurde zum Cheftrainer der ghanaischen Nationalmannschaft ernannt und ersetzt damit Otto Addo, der letzten Monat nach zwei Niederlagen in Freundschaftsspielen gegen Deutschland (2:1) und Österreich (5:1) entlassen wurde und sich nicht für die AFCON 2026 qualifizierte.

Der neue Trainer der Black Stars, dem Spitznamen für Ghana, hat eine umfangreiche Trainerkarriere, die bis ins Jahr 1989 bei der portugiesischen Nationalmannschaft zurückreicht. Nach dem Training von Vereinen in New York, Japan, und der Nationalmannschaft der Vereinigten Arabischen Emirate führte er Südafrika zur Weltmeisterschaft 2002, trat jedoch vor dem Turnier zurück.

Queiroz, geboren in Mosambik, als es noch eine portugiesische Provinz war, wurde vor allem durch zwei Stationen als Assistenztrainer von Alex Ferguson bei Manchester United (2002–2003, 2004–2008) bekannt und wurde später 2003, im selben Sommer, in dem David Beckham kam, bei Real Madrid verpflichtet, blieb aber nur ein Jahr ohne große Trophäen.

Queiroz wird Ghana bei der Weltmeisterschaft 2026 anführen, bei ihrem fünften Auftritt, und verpasst 2018 nur in den letzten fünf Ausgaben. Ihr bestes Ergebnis war das Erreichen des Viertelfinals in Südafrika 2010, doch 2022 schafften sie es nicht, die Gruppenphase zu erreichen. Sie bestreiten ihre Gruppenspiele gegen England, Kroatien und Panama.