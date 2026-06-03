Ghana verabschiedet explizite neue Gesetze, die LGBTQ+ verschränken

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Das Parlament Ghanas hat gerade eine umfassende Reihe neuer Gesetze verabschiedet, die sich alle speziell auf LGBTQ+ konzentrieren, auch bekannt als Aktivitäten, die Menschen als lesbisch, schwul, bisexuell, transgender oder queer identifizieren. Verschiedene Gruppen haben Menschen im ganzen Land gewarnt, dass diese Gesetze in den kommenden Tagen und Wochen drastische Folgen haben könnten.

Konkret verbietet und kriminalisiert das Gesetz die Förderung von LGBTQ+-Aktivitäten und -Ansichten, sodass Verstöße gegen dieses neue Gesetz mit bis zu 10 Jahren Haft bestraft werden.

Leila Lariba, Direktorin von One Love Sisters Ghana (über The Guardian), hat in einer Erklärung gesagt, dass sich Panik im ganzen Land ausbreitet:

"Die Leute geraten in Panik und haben Angst. Das neue Gesetz betrifft, wo Sie wohnen; Es kann dazu führen, dass du rausgeworfen wirst; Das kann dazu führen, dass du deinen Job verlierst. Egal wie sicher du denkst, du weißt nicht, wer bereit ist zu reden."

"Wir haben den Menschen geraten, ihre Sicherheit sowohl online als auch offline zu priorisieren. Wenn sie Inhalte auf ihren Social-Media-Seiten haben, die sie gefährden könnten, ermutigen wir sie, diese zu entfernen. Die Menschen müssen vorsichtig sein, was sie posten, weil sie nicht wissen, wie dieses Gesetz gegen sie verwendet werden könnte", fügte sie hinzu.

Ghana hat bereits ein Verbot für gleichgeschlechtliche Beziehungen, aber die neuen Gesetze erweitern die strafrechtliche Haftung und richten sich auch gezielt gegen diejenigen, die LGBTQ+-Personen bestimmte Dienstleistungen anbieten oder fördern. Es wird erwartet, dass es bald vom ghanaischen Präsidenten John Dramani Mahama vereidigt wird.