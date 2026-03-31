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Otto Addo, Cheftrainer der ghanaischen Nationalmannschaft, wurde nur 72 Tage vor der FIFA-Weltmeisterschaft entlassen, beginnend am 11. Juni. Der Ghana Football Association gab am Dienstag bekannt, dass er sich mit sofortiger Wirkung vom Cheftrainer getrennt hat. "Die Vereinigung möchte Otto Addo aufrichtig für seinen Beitrag zum Team danken und ihm viel Erfolg für seine zukünftigen Unternehmungen wünschen."

Der 50-jährige Addo, geboren in Westdeutschland, spielte seine gesamte Karriere im deutschen Fußball, darunter zwischen 1999 und 2005 für Borussia Dortmund als offensiver Mittelfeldspieler, gewann eine Bundesliga und wurde Zweiter im UEFA-Pokal, heute Europa League. Er beendete seine Fußballkarriere 2008 und arbeitete später als "Talenttrainer" für Dortmund, bevor er zu den "Black Stars", dem Spitznamen der ghanaischen Nationalmannschaft, wechselte und sich für die WM 2022 (ausgeschieden in der Gruppenphase) sowie für die bevorstehende Weltmeisterschaft gegen Panama, England und Kroatien qualifizierte.

Addo war der erste Trainer, der sich für Ghana zwei aufeinanderfolgende WM-Qualifikationen sicherte – etwas, das von der GFA als "eine historische Leistung, die Konsistenz und Entwicklung im technischen Ansatz Ghanas widerspiegelt" in einer völlig nicht KI-generierten Aussage beschrieben wurde. Das Team umfasst den Manchester City-Flügelspieler Antoine Semenyo und den Tottenham-Stürmer Mohammed Kudus.

Doch eine Reihe schwerer Niederlagen in den Freundschaftsspielen in der vergangenen Woche (1:2 gegen Deutschland und 1:5 gegen Österreich) und das jüngste Scheitern, sich für den Afrika-Cup 2025 zu qualifizieren, motivierten die Entlassung von Addo, der seine Amtszeit mit acht Siegen und neun Niederlagen in 22 Spielen als Trainer des westafrikanischen Landes beendete.