Gex feiert ein Comeback: Die Trilogie erscheint im Juni in Form einer verrückten Collector's Edition

HQ

Eines der vielen Möchtegern-Maskottchen aus den 90er Jahren bereitet sich auf ein großes Comeback vor. Gex, die ikonische Gecko-Eidechse aus unserer Kindheit, wird am 16. Juni für PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch und PC in die Regale kommen. Für diejenigen, die eine physische Kopie des Gex Trilogy in die Hände bekommen möchten, bietet Limited Run Games auch drei verschiedene Versionen an, darunter eine ziemlich verrückte Sammleredition für 200 US-Dollar, die eine 90 cm hohe, aufblasbare Gex enthält.

Die Sammlung enthält die drei klassischen Plattformspiele: Gex, Gex: Enter the Gecko und Gex 3: Deep Cover Gecko, die alle aktualisiert und an modernere Plattformen angepasst wurden. Unter anderem Rücklauf, Breitbild und jede Menge coole Extras wie Interviews und Soundtrack.

Werden Sie die Gex Trilogy bekommen?