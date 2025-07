Gewinnt ein HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless als Teil des Gamereactor Summer Competition

HQ

Der Sommer ist in vollem Gange und während viele von euch die Hitze genießen und sich in der Sonne sonnen wollen, bieten wir von Gamereactor etwas anderes, auf das ihr euch freuen könnt. Unser jährliches Summer Competition ist zurückgekehrt und wird in diesem Jahr auf unser gesamtes Netzwerk ausgeweitet, was bedeutet, dass Fans von den Küsten Portugals über die Berge Norwegens bis hin zum Fernen Osten und darüber hinaus mitmachen können, um die Chance zu haben, einige besondere Goodies zu gewinnen.

Zu Beginn bieten wir ein HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless an. Um eine Chance auf den Gewinn zu haben, musst du nur auf den unten stehenden Instagram-Post gehen, die darin enthaltenen Anweisungen lesen und am Gewinnspiel teilnehmen, und schon kannst du der glückliche Gewinner eines HyperX Pulsefire Haste 2 Mini Wireless sein.

Die Ziehung der Gewinner findet am 8. August statt, also meld dich so schnell wie möglich an. Und vergiss nicht, an den nächsten drei Freitagen wiederzukommen, denn wir haben jede Woche neue Gewinnspiele auf Lager.

