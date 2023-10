Gewinnen Sie Tickets für Tundra Esports und Paramount Pictures ultimatives Sumotherhood Gaming-Event

Anlässlich der Veröffentlichung von Sumotherhood, der nächste Woche am 13. Oktober in die Kinos kommt, haben wir uns mit Tundra Esports und Paramount Pictures UK zusammengetan, um einem unserer Leser in Großbritannien die Möglichkeit zu bieten, an einem exklusiven Gaming-Event in Soho in London teilzunehmen.

Am Mittwoch, den 11. Oktober, werden sich Sumotherhood-Stars zusammentun und gegen den britischen Grime-MC und Rapper P Money in EA Sports FC 24 antreten, alles über einen Live-Twitch-Stream, bei dem die Besetzung über den Film plaudert, bevor sich die Gäste hinsetzen und an einer erweiterten Vorführung teilnehmen können.

Um eine Chance zu haben, die beiden verfügbaren Tickets zu gewinnen, müssen Sie nur die Fragen im folgenden Quiz beantworten! Wenn Sie am Ende nicht der glückliche Gewinner sind, können Sie immer noch einschalten und die Live-Action und die Spiele hier verfolgen.

Teilnahmebedingungen für das Quiz:





Es wird kein alternativer Preis oder Barwert vergeben, wenn der Gewinner nicht teilnehmen kann. Die Veranstaltung findet am Mittwoch, den 11. Oktober ab 19:30 Uhr BST im Zentrum von London statt.



Nur für Einwohner des Vereinigten Königreichs.



Die Preise sind nicht übertragbar.



Die Preise sind abhängig von der Verfügbarkeit, und wir behalten uns das Recht vor, jeden Preis ohne vorherige Ankündigung durch einen anderen von gleichem Wert zu ersetzen.



Das Quiz läuft bis zum 10. Oktober um 8:30 Uhr BST, kurz darauf wird der Gewinner ermittelt.



Während Sie den Trailer für Sumotherhood unten sehen können, ist die Zusammenfassung für den Film wie folgt:

"Aus dem Kopf von BAFTA Rising Star Adam Deacon kommt Sumotherhood, eine Parodie auf das britische Urban-Genre, in dem Riko und Kane alles haben ... Große Träume, kein Respekt und fünfzehn Riesenschulden. Könnte es noch schlimmer kommen?

"Ja! Es ist also an der Zeit, sich zu bemannen und endlich als "Roadmen" ernst genommen zu werden. Nachdem sie ihre Köpfe zusammengesteckt haben, um etwas Geld zu verdienen, beschließen sie, einen Megastar auf der Toilette eines Nachtclubs auszurauben und die örtliche Bank zu überfallen, aber die Dinge laufen unweigerlich nicht nach Plan! Irgendwie führt ein Missverständnis jedoch dazu, dass sie begehrt und für Geschäfte mit einer der härtesten Firmen im Osten Londons gewonnen werden, was sie in die Schusslinie der Erzrivalen der Firma bringt.

"Können Riko und Kane ihrem Namen gerecht werden? Wird Riko die Zuneigung von Tamara gewinnen und wenn ja, wird Tyrese, Tamaras verrückter Stiefbruder, Riko am Leben lassen? Wird sein Leben lebenswert sein, wenn die Londoner Bundespolizei einen Schlussstrich unter unser Duo zieht? Alles kann passieren, wenn Riko und Kane in dieser neuen actiongeladenen urbanen Komödie auf der Bildfläche stehen."

Sumotherhood kommt am 13. Oktober 2023 in die Kinos.