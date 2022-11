Gewinnen Sie 1000 Euro in unserem Weihnachtsturnier CS:GO

HQ

Am 17. Dezember veranstaltet Gamereactor ein eintägiges 2v2-Turnier mit 1000 Euro für das Siegerteam. Unsere nordische Veranstaltung gibt Ihnen und einem Partner die Möglichkeit, sich unter den Besten der Region zu beweisen und gleichzeitig um einen Geldpreis zu kämpfen.

Sie können sich bereits jetzt anmelden, wobei die Anmeldungen am 15. Dezember enden, kurz bevor unser Turnier stattfindet, also melden Sie Ihr Interesse an, bevor es zu spät ist.

Das Format wird ein Standard-Best-of-Three-Spiel in einer einzigen Eliminationsgruppe sein, also schnapp dir deinen Teamkollegen und sei bereit!

Regeln:

Alle Spieler müssen es sein; in Dänemark, Norwegen, Finnland oder Schweden leben und Staatsangehöriger Dänemarks, Norwegens, Finnlands oder Schwedens sind; mindestens 13 Jahre alt sein; und über einen gültigen, nicht gesperrten Steam-Account verfügen.

Das Turnier beginnt am 17. Dezember 2022 um 11:00 Uhr GMT / 12:00 Uhr MEZ und dauert je nach Anzahl der Teams voraussichtlich 4-5 Stunden.