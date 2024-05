Gewinne aus Gaming-Abonnements sind laut Analyst ins Stocken geraten

HQ

Laut dem Analysten der Videospielindustrie, Mat Piscatella, war es ein langsames Jahr für nicht-mobile Videospiel-Abonnementdienste, da sie anscheinend ihre Obergrenze erreichen.

Laut Piscatella sind die Ausgaben für diese Abonnementdienste im Vergleich zum April 2023 nur um 1 % gestiegen. Er zitierte einen Beitrag aus dem letzten Jahr, in dem er anscheinend zum ersten Mal bemerkte, dass diese Dienste einen Rückgang erfahren könnten.

Abonnementdienste wie Xbox Game Pass und PlayStation Plus Premium bieten viel, wenn es um ihre Spielebibliotheken geht, aber vielleicht sind die Spieler einfach nur zufrieden damit, wie sie bereits Spiele spielen, und es gibt wenig, was sie dazu verleitet, eine monatliche Gebühr zu zahlen. Wenn Call of Duty dieses Jahr am ersten Tag im Game Pass starten würde, könnten wir vielleicht einen Anstieg sehen, aber das würde sich nur wie eine vorübergehende Lösung für das anfühlen, was schnell zu einem großen Problem wird.

Haben Sie Gaming-Abonnementdienste?