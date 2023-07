Gewaltiger Patch Diablo IV bereitet die Bühne für die Veröffentlichung der Saison der Bösartigen

HQ

Morgen wird Season of the Malignant debütieren. Es gilt als die erste offizielle Saison für Diablo IV, wir können neue Story-Beats und sogar einen Battle Pass erwarten, an dem wir arbeiten können, um einige neue kosmetische Gegenstände und mehr zu verdienen, und da dies alles sehr bald in Blizzards Action-RPG erscheinen wird, ist jetzt ein Patch erschienen, der die Bühne für die Ankunft der Saison bereitet.

Dieser Patch behebt eine Menge Fehler und Probleme, die Spieler geplagt haben, und führt außerdem sechs neue Unique Items und sieben Legendary Aspects ein. Darüber hinaus können wir jetzt dynamischere Ladebildschirme und eine Reihe von Gameplay-Updates erwarten, die die Entdeckung von Karten und Altar of Lilith-Freischaltungen auf dem gesamten Konto ermöglichen, neben anderen Verbesserungen. World Tiers werden auch besser ausbalanciert, mit mehr lohnendem Erfahrungsgewinn, Gold und Gegenstandsdrop-Raten, aber gleichzeitig werden Helltide Monster herausfordernder.

Und als ob das alles noch nicht genug wäre, um herauszufinden, wie es sich auf die Builds auswirkt, die ihr ausgeführt habt, gibt es eine Vielzahl von Balance-Änderungen für jeden einzelnen Klassentyp.

Unnötig zu erwähnen, dass dieser Patch mächtig ist, also schaut ihn euch hier an, damit ihr morgen für Season of the Malignant bereit seid.